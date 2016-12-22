Son dakika… ‘3 kişiyi öldürdüm’ diyen Filipinler lideri Duterte ülkesinde mercek altında

Filipinler'deki bağımsız bir insan hakları izleme örgütü, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "3 kişiyi bizzat öldürdüm" şeklindeki sözlerini araştıracağını açıkladı.

Ülkenin güneyindeki Davao kentinde 20 yıl belediye başkanlığı yapan Duterte, geçen günlerde yaptığı bir açıklamada, adam kaçırma ve tecavüz şüphelisi üç kişiyi öldürdüğünü söylemişti.

Duterte’nin sözcüsü, açıklamaların gerçek olmadığını, mecazi anlamda sarf edildiğini söylese de, Birleşmiş Milletler (BM) iddiaların araştırılmasını istemişti.

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BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre; sözcü ise BM’nin talebini “ciddiye almadıklarını” açıklamıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Davao’daki suç oranlarını azaltmasıyla ün kazanmış ve ölüm mangalarına destek verdiği iddiaları nedeniyle eleştirilmişti.

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Duterte’nin geçen Mayıs’ta seçilmesinden sonra başlattığı uyuşturucuyla savaşta yaklaşık 6 bin kişinin polis, gönüllüler ve paralı askerler tarafından öldürüldüğüne inanılıyor

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Filipinler lideri ise politikasından dolayı pişman olmadığını söylemiş ve “Hitler 3 milyon Yahudi’yi katletti. 3 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Hepsini öldürmekten mutluluk duyarım” demişti.

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Duterte ayrıca pek çok kez insan haklarına aldırmadığını söylemiş ve seçim kampanyası döneminde, uyuşturucu şüphelilerini savunan avukatların da hedef alınabileceğini belirtmişti.