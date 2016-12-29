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Son dakika… ABD Rus diplomatları sınır dışı edecek

ABD, başkanlık seçimlerinde siber saldırı iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. ABD aynı zamanda iki Rus temsilciliğini kapatacağını duyurdu.
22:2229 Aralık 2016
Dünya
Son dakika… ABD Rus diplomatları sınır dışı edecek
ABD, başkanlık seçimlerinde siber saldırı iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. ABD aynı zamanda iki Rus temsilciliğini kapatacağını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, 35 Rus diplomatı ülkeden sınır dışı etme kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, 35 Rus diplomatı ‘istenmeyen adam' (persona non grata) ilan ederek ülkeden sınır dışı etme kararı aldı.

Washington Büyükelçiliği ve San Fransisco Konsolosluğunda görevli 35 Rus diplomata ve ailelerine ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanındı. Associated Press, ABD Başkanı Barack Obama'nın istihbarat servisi çalışanları olarak tanımladığı kişilerin çalıştığı iki ofisin de kapatılması talimatı verdiğini duyurdu.

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Başkan Obama, ‘Amerikan çıkarlarını yaralayan Rusya'nın saldırgan faaliyetlerine karşı uygulanan yaptırımların' devamının geleceğini de söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı da söz konusu diplomatların ‘diplomatik statülerine uygun olmayan faaliyetler' içerisinde olduklarını bildirdi. Obama yönetimi, ABD'de 8 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale etmekle suçladığı Moskova yönetiminin bu ülkedeki dokuz tüzel kişiliğini de yaptırım listesine aldı. Listede Rus istihbarat servisleri ve çalışanları da bulunuyor.

İHA

Son güncelleme: 00:2130.12.2016
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