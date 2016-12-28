ABD’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘IŞİD’ yanıtı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin IŞİD başta olmak üzere YPG-PYD terör örgütüne destek verdiği" yönündeki açıklamasına Washington'dan cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Erdoğan'ın sözlerini 'gülünç' olarak nitelendirdi ve ABD'nin YPG'ye silah desteği sağlamadığını, yalnızca IŞİD'e karşı taktiksel destekte bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin IŞİD başta olmak üzere YPG-PYD terör örgütüne destek verdiği" yönündeki açıklamasına Washington'dan cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Erdoğan'ın sözlerini 'gülünç' olarak nitelendirdi ve ABD'nin YPG'ye silah desteği sağlamadığını, yalnızca IŞİD'e karşı taktiksel destekte bulunduğunu söyledi.

Başkent Washington’da düzenlediği günlük basın toplantısında Erdoğan’ın açıklamaları ile ilgili yorumu sorulan Toner, şöyle konuştu:

“Doğrusunu söylemek gerekirse bu gülünç. Hepinizin de görebileceği gibi doğruluk temelinden yoksun. Bizim Koalisyon içindeki, Kuzey Suriye’deki, Irak’taki eylemlerimize bakanlar bizim yüzde yüz DAEŞ’i yenip yok etmekten başka bir çabamız olduğunu söyleyemez”

‘HAYIR ÖYLE BİR İZLENİM YARATMAK İSTEMİYORUZ’

ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri içindeki Arap unsurlara silah verdiğini ve Türkiye-Suriye sınırın teröristlerden arındırılması için de Türkiye’ye destek verdiğini belirten Toner, YPG’ye ise DAEŞ’e karşı mücadelede yalnızca taktiksel destek sağladıklarını savundu.

DHA’nın aktardığı habere göre; Toner, “Müttefikimiz YPG’ye saldırırsanız, biz de size El Bab’da destek vermeyiz mesajı mı vermek istiyorsunuz” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Hayır hiç öyle bir izlenim yaratmak istemiyorum. Türkiye NATO müttefiki ve DEAŞ’a karşı koalisyonda güçlü bir ortak. Kesinlikle öyle bir mesaj verdiğimiz izlenimi yaratmak istemeyiz.”

PKK’YA SİLAH SAĞLAYAN HER GRUBA KARŞIYIZ

Bir başka soru üzerine YPG’ye hiçbir mühimmat ya da silah vermediklerini, taktiksel destek verdiklerini savunan Toner, bu konunda ABD’nin şeffaf davrandığını söyledi.

Toner, “Tek ve ortak amacımız DAEŞ’i yenmek. Suriye Demokratik Güçleri, daha önce de söylediğimiz gibi DAEŞ’e karşı etkili mücadele edebilen güçler. Onlara taktik desteğimiz sürecek. Yine daha önce de çok kez söylediğimiz gibi YPG’ye asla silah vermedik. Suriye Demokratik Güçleri içindeki Arap unsurlara mühimmat ve malzeme sağladık. Burada açık olalım, Türkiye’de terör eylemlerini sürdüren PKK’ya silah sağlayan her gruba da karşıyız” dedi.

‘TÜRKİYE İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ’

Fırat Kalkanı Harekâtı’na ilişkin Türkiye’yle yakın iletişimde olduklarını söyleyen Toner, “ABD’nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK’nın Sincar’da herhangi bir rolü olmamalı. PKK’nın oradaki varlığını, uzlaşmanın önündeki ana engel olarak görüyoruz” dedi.

Sincar’da aktif olan tüm grupların, bölgenin yerli halkının evlerine dönebilmeleri için gerekli siyasi uzlaşı sürecine saygı duyması gerektiğini vurgulayan Toner, Irak ve Irak Kürt Bölgesel yönetimlerini bu konuda yakın işbirliği ve koordinasyon için desteklediklerini de belirtti.

Öte yandan Toner, Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak Suriye toplantısına davet almadıklarını ancak Türkiye ve Rusya’yla düzenli olarak görüştüklerini de sözlerine ekledi.