Son dakika… Almanya’daki TIR dehşetini IŞİD üstlendi!

Almanya'da 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan Noel pazarına yapılan saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Pakistanlının TIR'ı kullanan kişi olmadığı ortaya çıktı. Saldırının ardından gözaltına alınan Pakistan asıllı şüpheli serbest bırakıldı. Reuters haber ajansı, saldırıyı terör örgütü IŞİD'in üstlendiğini duyurdu.

Almanya'da 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan Noel pazarına yapılan saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Pakistanlının TIR'ı kullanan kişi olmadığı ortaya çıktı. Saldırının ardından gözaltına alınan Pakistan asıllı şüpheli serbest bırakıldı. Reuters haber ajansı, saldırıyı terör örgütü IŞİD'in üstlendiğini duyurdu.

Gözaltına alınan 23 yaşındaki Pakistanlı mültecinin TIR’ı kullanan kişi olmadığı anlaşıldı. Die Welt gazetesinin üst düzey güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde gerçek suçlunun silahlı ve serbest olduğu yazıldı.

Habere göre Berlin’de tüm polis ve özel harekât birimleri bilgilendirildi ve kaçak saldırganın yakalanması için alarma geçirildi.

Berlin'in Ku'damm semtinde dün akşam saat 20.07'de Noel pazarına “kasıtlı olarak” dalıp 12 kişiyi öldüren TIR'ı, ülkeye bir yıl önce gelen Pakistanlı 23 yaşındaki bir mültecinin kullandığı açıklanmıştı.

TIR’ın şoförünün durumuyla ilgili ise çelişkili açıklamalar var. Şimdiye kadar polis verilerine göre, şoförün yanında oturan kişinin ölü bulunduğu, şoförün ise gözaltına alındığından yola çıkılıyordu.

Brandenburg eyaleti İçişleri Bakanı Karl-Heinz Schröter ise, ölüler arasında silahla vurulmuş bir kişinin de bulunduğunu, bu kişinin Polonyalı TIR şoförüne ait olduğunun düşünüldüğünü bildirdi. Schröter, Polonyalı şoförün fail değil, kurban olduğundan yola çıkıldığını da vurguladı. Söz konusu kişinin cesedi şoförün yanındaki koltukta bulunmuştu.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün akşam bir tırın Noel pazarına girmesi üzerine 12 kişinin öldüğü, 18'i ağır 48 kişinin yaralandığı olaya ilişkin tek şüpheli olarak gözaltına alınan Pakistanlı delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

REUTERS: SALDIRIYI IŞİD ÜSTLENDİ

Reuters, meydana gelen kanlı saldırıyı, terör örgütü IŞİD’in üstlendiğini duyurdu.

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