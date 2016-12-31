Son dakika… Bağdadi öldürüldü mü? Pentagon açıkladı

Pentagon, terör örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir el Bağdadi'nin hâlâ hayatta olduğunu açıkladı.

Hakkında çok kez öldüğü haberleri çıkan IŞİD lideri Bağdadi’nin çok sayıda girişime rağmen öldürülemediği ABD Savunma Bakanlığı tarafından ifade edildi.

Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin geçen ay IŞİD’in üst düzey isimlerinin acil bir toplantı için Irak’ta bir araya geldiği haberini duyurması üzerine Bağdadi’nin öldüğü söylentileri iyice ayyuka çıkmıştı.

Örgüt ise liderlerinin öldüğüne dair haberleri hiçbir zaman doğrulamamıştı.

PENTAGON SÖZCÜSÜ: ADALETE TESLİM ETMEK İSTİYORUZ

CNN’e konuşan Pentagon sözcüsü Peter Cook Amerikan güvenlik kurumlarının “Bağdadi’nin hâlâ sağ ve örgütün lideri olduğuna inandığını” açıkladı.

Bağdadi’nin hareketlerini izlemek için her şeyi yaptıklarını ifade eden Cook, “eğer bu imkanı yakalayabilirsek Bağdadi’yi adalete teslim edeceğiz. Bu iş için çok vakit harcıyoruz” dedi.

ABD bu ay başında Bağdadi için koyduğu ödülü iki katına çıkararak 25 milyon dolar (yaklaşık 88 milyon TL) olarak açıklamıştı.

Bağdadi nerede olduğuna dair en ufak bir ipucu dahi vermeyerek oldukça dikkatli davranıyor. Kanlı terör örgütü IŞİD’in liderinin tek görüntüsü 2014’te Musul’da çekildiğine inanılan bir video kaydına ait.