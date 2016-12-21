Bakan Çavuşoğlu, Rus Büyükelçi Karlov’un naaşını Moskova’da karşılayanlar arasındaydı

Rusya'da düzenlenen Suriye toplantısı için başkent Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un naaşını havalimanında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile birlikte karşıladı. Karlov'un eşi ve annesi de tabutunun başında gözyaşı döktü. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre; Çavuşoğlu, Karlov'un naaşını karşılamak için özellikle Moskova'dan ayrılmadı.

Rusya'da düzenlenen Suriye toplantısı için başkent Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un naaşını havalimanında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile birlikte karşıladı. Karlov'un eşi ve annesi de tabutunun başında gözyaşı döktü. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre; Çavuşoğlu, Karlov'un naaşını karşılamak için özellikle Moskova'dan ayrılmadı.

22 yaşındaki Mevlüt Mert Altıntaş tarafından Ankara’da bir sergi sırasında arkadan vurularak öldürülen Karlov, dün Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan devlet töreniyle uğurlanmıştı.

Büyükelçi’nin eşi Marina Karlov törende güçlükle ayakta durabildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve bazı milletvekilleri katıldı. Törende yabancı ülkelerin Ankara temsilcileri de hazır bulundu.

Büyükelçi Karlov’un cenazesi, saat 23.00’te Moskova’ya getirildi. Karlov’un Rusya bayrağına sarılı tabutu Moskova’da Şeref Kıtası tarafından taşındı.

Rus Büyükelçi’nin naaşı burada da devlet töreniyle karşılanırken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov da havalimanında hazır bulundu. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre; Çavuşoğlu, Karlov’un naaşını karşılamak için özellikle Moskova’dan ayrılmadı.

Rus medyası, Karlov için Perşembe günü Moskova’daki İsa Kurtarıcı Katedrali’nde, Rus Ortadoks Kilisesi Patriği Kiril tarafından yönetilecek bir ayin düzenleneceğini yazdı.

Karlov için düzenlenecek törene Putin’in de katılacağı ve bu nedenle her yıl düzenlediği yıl sonu büyük basın toplantısını ertelediği açıklandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in bu toplantıyı 23 Aralık gününe ertelediğini duyurdu.