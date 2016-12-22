Rus Büyükelçi Karlov son yolculuğuna uğurlandı

Suikasta kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov (62) için bugün Moskova'da cenaze töreni düzenlendi.

Karlov için ilk tören Dışişleri Bakanlığı’nda yapıldı. Rus geleneklerine göre açık tabutta yatan cenazenin başında şeref kıtası askerleri nöbet tutarken, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitri Medvedev ve diğer ziyaretçiler tabutun önüne çiçek bıraktılar.

Törende Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir konuşma yaptı ve aile üyelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill tarafından yönetilen dini tören ise Kurtarıcı İsa Katedrali’nde yapıldı.

Patrik Kirill törende yaptığı konuşmada, “Karlov, Tanrı’nın krallığına girecek ve hem dualarımız hem şehit olması nedeniyle Tanrı’nın şefkatini alacak” dedi.

Karlov, Sovyetler Birliği döneminde mesleğe girmiş bir diplomattı ve 1990’lar ve 2000’li yıllarda Kuzey ve Güney Kore’de görev yaptıktan sonra 2013 yılında Türkiye’ye atanmıştı.

Putin, Karlov’a ülkenin en yüksek nişanı olan “Rusya’nın Kahramanı” nişanını verdi.

Putin bugün düzenleyeceği büyük basın toplantısını Karlov’un cenazesine katılmak için iptal etmişti.

Karlov, pazartesi akşamı Ankara’da katıldığı bir serginin açılışında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.