Büyükelçi suikastının ardından Trump’tan flaş açıklama

ABD'nin 45'inci Başkanı olarak 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkacak olan Cumhuriyetçi Donald Trump, Türkiye'deki Büyükelçi suikastı ve Almanya'daki TIR'lı saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirdi. Trump, bu olayların ardından, seçim kampanyası sürecinde verdiği Müslümanlarla ilgili vaadi nedeniyle haklı çıktığını savundu.

ABD'nin 45'inci Başkanı olarak 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkacak olan Cumhuriyetçi Donald Trump, Türkiye'deki Büyükelçi suikastı ve Almanya'daki TIR'lı saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirdi. Trump, bu olayların ardından, seçim kampanyası sürecinde verdiği Müslümanlarla ilgili vaadi nedeniyle haklı çıktığını savundu.

Trump, son gelişmeler üzerine “Müslümanların ülkeye girişine yönelik yasak getirip getirmeyeceği” yönündeki bir soruya şöyle yanıt verdi: “Öteden beri planlarımı biliyorsunuz. Haklı çıktım. Yüzde 100. Yaşananlar utanç verici.”

Florida’da açıklamalarda bulunan Trump, Berlin ve Ankara’da yaşanan olayların ardından ABD Başkanı Barack Obama’yla konuşmadığını da sözlerine ekledi.

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Öte yandan, Trump, Berlin’deki terör saldırısına ilişkin, “insanlığa karşı yapılmış bir saldırı” değerlendirmesinde bulundu. Trump, bu saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti

Berlin’deki saldırıyı dinci terör örgütü IŞİD üstlendi. 12 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına yol açan saldırganın Tunus asıllı 24 yaşındaki Anis Amri olduğu belirlendi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren 22 yaşındaki Mevlüt Mert Altıntaş’ın ise FETÖ bağlantılarının olduğu bildiriliyor.

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Trump, yaklaşık bir yıl önce Müslümanlarla ilgili skandal bir çıkışta bulunmuştu. California eyaletinde yaşanan ve 14 kişinin öldüğü bir silahlı saldırının faillerinin radikal İslâmcı olduğunun anlaşılmasının ardından Trump, ülkeye göçmen ya da turist olarak girmek isteyen Müslümanların geçici olarak engellenmesini istemişti. Tabii Trump’ın bu açıklaması büyük tepki çekmişti.