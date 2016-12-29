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Dünyayı şoke eden uçak kazasında sıcak gelişme

Aralarında sanatçı, gazeteci ve askerlerin bulunduğu 92 kişiyi Suriye'ye götürmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Karadeniz'e çakılan Rus Tu-154 tipi uçağın içinden 19 kişinin daha cesetleri çıkarıldı.
Sozcu.com.tr
08:3929 Aralık 2016
Dünya
Dünyayı şoke eden uçak kazasında sıcak gelişme
Aralarında sanatçı, gazeteci ve askerlerin bulunduğu 92 kişiyi Suriye'ye götürmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Karadeniz'e çakılan Rus Tu-154 tipi uçağın içinden 19 kişinin daha cesetleri çıkarıldı.

Rus Ria Novosti haber ajansı, ceset parçalarının kimlik tespiti için özel bir uçakla Moskova’ya gönderildiğini duyurdu.

Rus basını dün karakutu incelemesi sonucu ortaya çıkan pilotların son konuşmalarını yayınlamıştı.

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Kayıtlardan pilotların uçağı kontrol etmekte zorlandığı anlaşılıyor. Pilot Roman Volkov ile yardımcı pilot arasında geçen konuşmalarda, “İniş takımları kapalı kaptanım” sözünden sonra alarm sinyali verildiği duyuluyor.

Sonrasında ise “Kanatlar, kahretsin. Neler oluyor” denildiği anlaşılıyor ve pilotlardan biri “Altimetre” diye bağırıyor.

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Yere çok yaklaşan uçaktaki alarm sinyali sesi yükselirken, yardımcı pilotun “Kaptanım, düşüyoruz” dediği duyuluyor ve bu noktadan sonra kayıt sessizleşiyor.

Sicili bir hayli karanlık olan Tupolev-154 tipi uçak, 8 mürettebatla havalanmıştı. Uçakta, 9 gazeteci, 8 askeri personel, 2 sivil yetkili, 1 uluslararası yardım organizasyonu çalışanı ve Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 kişi bulunuyordu.

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Son güncelleme: 10:5729.12.2016
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