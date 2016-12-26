Felaket üstüne felaket yaşayan Rusya yasta!

92 kişiyi taşıyan Rus savaş uçağının Karadeniz'e düşmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma faaliyetleri gece gündüz devam ediyor.

Gemiler, uçaklar, helikopterler ve denizaltıların yanı sıra, 109 dalgıcın da aralarında bulunduğu 3 bini aşkın kişi, Soçi yakınlarındaki kurtarma operasyonuna katılıyor.

Kızıl Ordu Korosu üyeleri, askerleri ve gazetecileri taşıyan Tu-154 tipi uçak, Suriye’ye gidiyordu.

Uçakta bulunan 92 kişinin de hayatını kaybettiği sanılıyor. Rusya’da bugün için ulusal yas ilan edildi.

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Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, dün geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında, “Karanlık çökerken, kaza bölgesindeki çalışmalara durmaksızın devam ediyor” dedi.

Bakanlık, uçağın enkazına Soçi kıyısının 1.5 kilometre açıklarında ve 50 ila 70 metre derinliğinde ulaşıldığını belirtmişti.

Dün 11 kişinin cesedine ulaşıldığı açıklandı.

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Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, gazetecilerin terör saldırısı ihtimaline ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, “kazanın muhtemel nedenlerine ilişkin tüm olasılıkların incelendiğini” söyledi.

Uçağın enkazından kopan parçaların ve cesetlerin Rusya sınırını aşmış olabileceğini söyleyen Sokolov, Abazya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile iletişime geçtiğini söyledi.

Moskova’dan kalkan ve yakıt ikmali için Soçi’deki Adler Havaalanı’nda duran uçak, Suriye’nin Lazkiye kentine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Karadeniz’e çakıldı.

Uçakta, Lazkiye’deki Rus üssünde bulunan askerleri eğlendirmek üzere bölgeye giden Kızılordu Korosu’na mensup 64 müzisyen vardı.

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Hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasında geçtiği belirtilen son konuşmanın ses kaydı Rus medyasında yayınlandı. Söz konusu kayıtlar, mürettebatın herhangi bir sorunla karşılaşmadığını ortaya koyuyor.

Uçak radardan kaybolana kadar seslerin sakin olduğu anlaşılıyor. Akabinde kontrolörler, nafile bir çabayla uçakla tekrar bağlantı kurmaya çalışıyor. Uzmanlar, şartların uçuş için uygun olduğu görüşünde…

Tu-154 tipi uçağın 1983 yılında hizmete alındığı belirtildi. Tümgeneral Konaşenkov, uçağın geçen Eylül ayında bakıma alındığını ve Aralık 2014’te de ciddi bakımdan geçirildiğini söyledi. Rus Sözcü, pilotun da deneyimli olduğunu açıkladı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sanatçı Dimitry Litvyakov’un 30 yaşındaki eşi, Litvyakov’dan gelen son mesajı medyayla paylaştı.

Rus sanatçı, eşine yazdığı mesajda, “Hadi uyu tatlım. Uçuşun ne kadar süreceğini bilmiyorum. Soçi’den gitmezsek, 5-6 saat olmalı” yazıyor.

Uçak düşmeden kısa bir süre önce attığı anlaşılan mesajda ise şunları söylüyor: “Soçi’de yakıt ikmali yapacağız. Şimdi oraya gidiyoruz. Seni seviyorum.”