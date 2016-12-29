İHA, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab’da operasyonların yoğunlaştığı Akil Dağı ve Hastane bölgesinde terör hücrelerine ağır kayıplar verdiren Türk ordusunun ilerleyişini dakika dakika görüntüledi.

Son dakika… Fırat Kalkanı’nda sıcak saatler! İlk kez görüntülendi

İHA, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab’da operasyonların yoğunlaştığı Akil Dağı ve Hastane bölgesinde terör hücrelerine ağır kayıplar verdiren Türk ordusunun ilerleyişini dakika dakika görüntüledi.

Türkiye'nin terör hedeflerine yönelik olarak Suriye topraklarında gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Operasyonu’nun 128'inci gününde sıcak saatler yaşanıyor.

Türk ordusunun Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile birlikte yürüttüğü operasyonun El Bab ayağında IŞİD hedefleri havadan ve karadan vuruluyor.

2014 yılında ABD öncülüğünde kurulan IŞİD Karşıtı Koalisyon içerisinde yer alan 63 ülkenin destek vereceklerini açıklamasına rağmen bir türlü harekete geçmemesi üzerine Türk ordusu muhaliflerden oluşan Özgür Suriye Ordusu desteğiyle 24 Ağustos'ta Suriye topraklarında operasyona başlamıştı.

Türk ordusu, Raşil Cebel bölgesinde IŞİD’in ele geçirdiği hastaneyi geri aldı. Bölgede terör örgütü tarafından hazırlanan canlıya duyarlı sensörler, patlayıcılar ve birçok askeri düzenek temizlendi.

Bölgede askeri operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Türk ordusunun bölgede kontrolü ele alma çabaları elverişsiz hava koşullarına rağmen sürüyor.

Yapılan bütün askeri operasyonlar Türk güçlerinin kontrolünde gerçekleştirilirken, muhalifler yalnızca destek veriyor.

Bugüne dek 38 askerimizin şehit, 200'den fazla askerimizin de yaralandığı Fırat Kalkanı Operasyonu ile birlikte terör örgütleri IŞİD ve YPG'ye büyük kayıplar verdiriliyor.

IŞİD ve YPG terör örgütlerinin mevzilerini terk ederek kaçtığı alanlar, Türk askeri tarafından temizlenerek kontrol altına alınıyor.

Türk güçlerinin adım adım ilerlediği El Bab'ın çok kısa sürede düşmesi bekleniyor.