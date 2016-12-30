George Michael’ın servetiyle ilgili flaş gelişme

Noel gecesi gelen ölüm haberiyle dünyayı şoke eden ünlü müzisyen George Michael'ın 105 milyon sterlinlik (yaklaşık 450 milyon TL) servetinin büyük kısmını en sevdiği kardeşi Melanie'ye bıraktığı iddia edildi.

Noel gecesi gelen ölüm haberiyle dünyayı şoke eden ünlü müzisyen George Michael'ın 105 milyon sterlinlik (yaklaşık 450 milyon TL) servetinin büyük kısmını en sevdiği kardeşi Melanie'ye bıraktığı iddia edildi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; kuaförlük yapan küçük kardeş Melanie, ağabeyinin servetini 50 milyon sterlinlik kısmını almak için sırada bekliyor.

55 yaşındaki Melanie’nin şöhretinin zirvesinde dünyayı gezerken George Michael’a en yakın isimlerden biri olduğu biliniyor.

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Michael’ın 57 yaşındaki büyük kardeşi Yioda’nın ise Michael’ın servetinin hatırı sayılır bir parçasını oluşturan gayrimenkullerin büyük kısmını alacağı iddia edildi.

İngiliz The Sun gazetesi, haberini aile içinden bir kaynağa dayandırdı.

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The Sun gazetesi daha önce de, 53 yaşındaki Michael’ın servetini, vaftiz babalığını üstlendiği çocuklara bırakacağını yazmıştı

Efsane müzisyen, yakın arkadaşlarından İngiliz oyuncu Martin Kemp ile şarkıcı Gerri Halliwell'in çocuklarının vaftiz babası olmuştu.