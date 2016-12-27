Japon Başbakan’dan tarihi ziyaret!

Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarihi bir ziyaret için ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunuyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarihi bir ziyaret için ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunuyor.

Abe, ülkesinin II. Dünya Savaşı sırasında 7 Aralık 1941’ta saldırdığı Pearl Harbor’a gitmeden evvel bazı anıtları ziyaret etti.

Abe, Pearl Harbor’ı ziyaret edecek ilk Japonya Başbakanı olacak.

ABD, Japonya’nın Pearl Harbor saldırısı sonrası savaşa girmişti. Saldırıda yaklaşık 2 bin 400 askeri hayatını kaybetmişti.

Şinzo Abe’ye saldırıda hayatını kaybeden Amerikan askerleri anısına inşa edilen Pearl Harbor’daki Arizona Anıtı ziyareti esnasında ABD Başkanı Barack Obama eşlik edecek.

Abe ziyareti sırasında Pearl Harbor kurbanları için dua edecek ancak özür dilemeyecek.

OBAMA’NIN HİROŞİMA ZİYARETİNİN ARDINDAN

ABD Başkanı Barack Obama da bu yıl, ülkesinin 2. Dünya Savaşı sırasında 1945’te ilk atom bombasını attığı Japonya’nın Hiroşima kentini ziyaret etmişti.

Görevdeyken Hiroşima’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Obama da kullanılan atom bombası için özür dilememiş, “hayatını kaybedenleri onurlandırmak” için kente gittiğini söylemişti.

ABD’nin Hiroşima’ya düzenlediği saldırıda yaklaşık 150 bin kişi ölmüş, ikinci atom bombasının Nagazaki’ye atılmasının ardından Japonya teslim olarak İkinci Dünya Savaşı’nda yenilgiyi kabul etmişti.