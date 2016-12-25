Karadeniz’e düşen Rus uçağının son fotoğrafı

Rus Russia Today yayın organı, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rus üssüne gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Karadeniz'e düşen Tu-154 tipi uçağın son fotoğrafını yayınladı.
Rus NTV kanalından ses mühendisi Yevgeni Tolstov, uçak Moskova’da bulunan Çakalovski Havalanı’ndan kalkmadan önce Facebook hesabından şu fotoğrafı paylaştı.İLGİLİ HABERKaradeniz' düşen Rus uçağı Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyordu
Tolstov’un da uçakta bulunduğu açıklanmıştı.İLGİLİ HABERRusya'da önemli isimleri taşıyan uçak Karadeniz'e düştü
Son güncelleme: 07:2626.12.2016