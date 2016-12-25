Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Karadeniz’e düşen Rus uçağının son fotoğrafı

Rus Russia Today yayın organı, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rus üssüne gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Karadeniz'e düşen Tu-154 tipi uçağın son fotoğrafını yayınladı.
Sozcu.com.tr
11:2725 Aralık 2016
Dünya
Karadeniz’e düşen Rus uçağının son fotoğrafı
Rus Russia Today yayın organı, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rus üssüne gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Karadeniz'e düşen Tu-154 tipi uçağın son fotoğrafını yayınladı.

Rus NTV kanalından ses mühendisi Yevgeni Tolstov, uçak Moskova’da bulunan Çakalovski Havalanı’ndan kalkmadan önce Facebook hesabından şu fotoğrafı paylaştı.

İLGİLİ HABERKaradeniz' düşen Rus uçağı Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyorduKaradeniz' düşen Rus uçağı Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyordu

Tolstov’un da uçakta bulunduğu açıklanmıştı.

İLGİLİ HABERRusya'da önemli isimleri taşıyan uçak Karadeniz'e düştüRusya'da önemli isimleri taşıyan uçak Karadeniz'e düştü
Son güncelleme: 07:2626.12.2016
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar