Son dakika… Karadeniz’e düşen Rus uçağıyla ilgili çok kritik gelişme

Karadeniz'e düşen Rus uçağının karakutusuna ulaşıldı. TASS haber ajansına konuşan bir kaynak, dalgıçların Tu-154 tipi uçağın karakutularından birine ulaştığını söyledi.

Kızıl Ordu Korosu mensupları, gazeteciler ve askerleri Suriye’nin Lazkiye kentindeki Rus üssüne götürmek üzere havalanan uçak, Pazar günü Soçi’nin 1,5 kilometre açıklarında Karadeniz’e çakılmıştı.

84 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 92 kişi taşıyan uçaktan kurtulan olmadığı açıklandı.

Arama-kurtarma çalışmaları gece gündüz sürerken, 3 kurbanın daha cesetlerine ulaşıldı.

TASS’a konuşan askeri kaynak, “Arama çalışmaları sırasında, karakutulardan biri, uçağın kabininin altında bulundu. Kısa süre sonra sudan çıkarılacak” dedi.

Söz konusu kaynak, uçağın kuyruk bölümünün altında bulunan iki uçuş kayıt cihazının henüz bulunamadığını da sözlerine ekledi.

Kızıl Ordu Korusu Şefi Valery Halilov ve Rus insani yardım aktivisti Doktor Elizavete Glinka da kazada hayatını kaybeden isimler arasında yer alıyor.

Rusya’da dün kazada hayatını kaybeden 92 kişi anısına bir günlük ulusal yas uygulandı.