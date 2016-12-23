Son dakika… Libya uçağı kaçırıldı

Libya uçağı, taşıdığı 118 kişiyle birlikte kaçırıldıktan sonra Malta'ya indirildi. Saldırganlar uçağı patlatmakla tehdit ediyor.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Libya’nın Afriqiyah Havayolları’na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı iç hat seferini yapıyordu. Malta televizyonları 111 yolcu ve 7 mürettebat taşıyan uçağın görüntüsünü canlı olarak yayınlıyor.

Uçağın Libya’nın Sebha kentinden Trablus’a gittiği öğrenildi. Korsanlar uçağın rotasını Libya’nın 500 km açığındaki Malta adasına çevirdiler. Malta basını korsanların, Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi yanlısı olduğunu yazdı.

Korsanların birinin elinde bomba olduğu bildiriliyor.



Malta Başbakanı Joseph Muscat Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, güvenlik ve acil durum operasyonu için teyakkuzda olduklarını söyledi.

Reuters, uçağın etrafında özel tim askerlerinin olduğunu duyurdu.

Malta’ya inmesi planlanan bazı uçakların ise İtalya’nın Sicilya adasına yönlendirildiği açıklandı.