Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meksika’da havai fişek pazarında patlama

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki havai fişek pazarında büyük bir patlama meydana geldi. Yetkililer, olayda en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ölü sayısının artabileceğinden endişe duyuluyor.
Sozcu.com.tr
07:1221 Aralık 2016
Dünya
Meksika’da havai fişek pazarında patlama
Meksika'nın başkenti Mexico City'deki havai fişek pazarında büyük bir patlama meydana geldi. Yetkililer, olayda en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ölü sayısının artabileceğinden endişe duyuluyor.

Patlama kentin 32 kilometre dışındaki San Pablito Hava Fişek Pazarı’nda meydana geldi. Olayın hemen ardından çekilen görüntüler, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Pazardan yoğun dumanlar yükselirken ve patlayan havai fişekler de görüldü.

Pazardan yoğun dumanlar yükselirken ve patlayan havai fişekler de görüldü.

Henüz doğrulanmamış olsa da, ölü sayısının açıklanandan çok daha yüksek olduğu iddia ediliyor.

Yöre sakinlerine bölgeden uzak durmaları ve yolları açık bırakmaları çağrısı yapıldı.

Meksika Kızılhaç’ı olay yerine 25 ambulansın gönderildiğini açıkladı.

CNN, üç küçük çocuğun ise ağır yanık tedavisi için ABD’nin Teksas eyaletine sevk edileceğini yazdı.

Eyalet Valisi Eruviel Avila, ilk önceliğin yaralıların tedavisi olduğunu ve yetkililerin olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Görüntülerden havai fişeklerin, ilk patlamayı takiben peş peşe infilak ettiği anlaşılıyor.

Hava fişek pazarının bir futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtildi.

FOTO: REUTERS / San Pablito havai fişek pazarına meydana gelen patlamada yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiyeciler.

FOTO: REUTERS / San Pablito havai fişek pazarına meydana gelen patlamada tamamen enkaz yığınına dönene binaların arasında arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiyeciler.

Hava fişek pazarı, 2005 yılında da Bağımsızlık Günü kutlamalarından hemen önce meydana gelen zincirleme patlamalar nedeniyle ağır hasar görmüştü. Ve olayda onlarca kişi yaralanmıştı.

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto da sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, “ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerinde” bulundu.

Son güncelleme: 08:2122.12.2016
SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?
Keşfet

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar