Moskova’da bomba alarmı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba ihbarı nedeniyle 3 tren istasyonu boşaltıldı. Saatler süren aramanın ardından istasyonlarda bomba bulunmadığı açıklandı.

İhbar nedeniyle Kazanski, Leningradski ve Yaroslavski istasyonlarındaki toplam üç bin yolcu ve çalışan tahliye edildi.

RİA Novosti haber ajansına bilgi veren bir yetkili, tren istasyonlarına bomba arama köpeklerinin getirildiğini belirtti. Saatler süren titiz aramanın ardından istasyonlarda bomba bulunmadığı açıklandı.

Hem Kazan hem Leningrad hem de Yaroslav tren istasyonları Moskova’nın merkezinde yer alıyor ve birbirlerine çok yakın noktalarda bulunuyor. Her gün binlerce insan ulaşımlarını bu istasyonlar üzerinden sağlıyor.

İLGİLİ HABER Rusya'yı sarsan uçak kazasıyla ilgili kritik gelişme