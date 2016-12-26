Son dakika… Moskova’da bomba alarmı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba ihbarı nedeniyle 3 tren istasyonu boşaltıldı.

İhbar nedeniyle Kazanski, Leningradski ve Yaroslavski istasyonlarındaki toplam üç bin yolcu ve çalışanın tahliye edildiği öğrenildi.

RİA Novosti haber ajansına bilgi veren bir yetkili, tren istasyonlarına bomba arama köpeklerinin gelmesinin beklendiğini de ekledi.

Hem Kazan hem Leningrad hem de Yaroslav tren istasyonları Moskova’nın merkezinde yer alıyor ve birbirlerine çok yakın noktalarda bulunuyor. Her gün binlerce insan ulaşımlarını bu istasyonlar üzerinden sağlıyor.

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