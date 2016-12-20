Son dakika… Moskova’daki zirveden destek açıklaması çıktı

Suriye barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını öngören deklarasyona Rusya, Türkiye ve İran'dan destek açıklaması yapıldı.

Suriye’deki durumu görüşmek üzere Moskova’da düzenlenen üçlü zirve sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in katıldığı ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye hükümeti ile muhalefetin anlaşmaya varmasına yardımcı olmaya hazır olduğu açıklamasını yaptı. Lavrov, Halep’in tahliyesinin ise iki günde tamamlanacağı taahhüdünde bulundu.

“REJİM DEĞİŞİKLİĞİNDE DEĞİL TERÖRLE MÜCADELEDE BİRLİK OLDUK”

Lavrov’un açıklamasından diğer önemli noktalar ise şöyleydi:

— Rusya, İran ve Türkiye, Suriye’de rejim değişikliği konusunda değil terör ile mücadelede birlik oldu.

— Uluslararası Suriye destek grubu aldığı kararları uygulatamadı.

— Rusya, İran ve Türkiye Halep’in tahliyesini sağlamak için tüm nüfuzlarını kullandı.

Toplantıda açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “Suriye’de ateşkesin ülke geneline yayılması, insani yardımların düzenli ve kesintisiz olması ve siyasi çözüm yönündeki çabalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle oldu:

— Buradaki görüşmelerde Suriye’de ateşkesin tüm Suriye geneline yayılması üzerinde durduk.

— Suriye’de ateşkesin ülke geneline yayılması, insani yardımların düzenli ve kesintisiz olması ve siyasi çözüm yönündeki çabalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.

— Önemli olan Rusya, İran ve Türkiye olarak alınan kararları uygulamak, böylece Suriye’de sonuca gidebiliriz.

— Suriye’ye dışarıdan gelen tüm gruplara yardımlar kesilmeli, burada ateşkesin Suriye geneline yayılmasından bahsediyoruz.

— Suriye’de Hizbullah da başka gruplar da var; sadece bir tarafa işarette bulunmak doğru değil, tüm gruplara yardımlar durmalı.

— El Bab etrafında operasyon devam ediyor; Menbiç’te dışarıdan farklı grupların gelip etnik temizlik yapması ve burayı yönetmesine müsaade edilmemeli.

— Fırat kalkanı operasyonunda gizli bir ajandamız yok, bundan sonra da DEAŞ ve El Nusra gibi örgütlerle mücadelemiz devam edecek.