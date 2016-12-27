Obama’dan flaş sözler! Ben olsam Trump’a karşı kazanırdım

20 Ocak'ta görev süresi dolacak olan ABD Başkanı Barack Obama, 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'la yarışanın kendisi olması halinde kazanabileceğini söyledi.

20 Ocak'ta görev süresi dolacak olan ABD Başkanı Barack Obama, 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'la yarışanın kendisi olması halinde kazanabileceğini söyledi.

Barack Obama, CNN televizyonunda eski başdanışmanı David Axelrod’un sunduğu “Axe Files” adlı programa verdiği röportajda kendi başkanlık sürecini ve halefi Trump’a karşı sandık şansını değerlendirdi.

Obama, Trump’ın kazandığı 8 Kasım seçimleri için “Bu yıl yarışabilseydim seçimleri kazanabilirdim” dedi.

Trump ise Twitter üzerinden hemen Obama’ya yanıt verdi, “Başkan Obama bana karşı kazanabileceği düşünüyormuş. Böyle söylemesinde sakınca yok ama ben de hiçbir şekilde diyorum. IŞİD, ObamaCare… vs” tweetini attı.

Amerikan halkının Trump’ı seçmiş olmalarına rağmen hâlâ kendisinin ‘yenilikçi politikaları’na destek verdiğini savunan Obama ise “Ben bu vizyondan emimin, eğer yeniden yarışabilseydim ve bu vizyonu anlatabilseydim Amerikan halkının çoğunluğunu bu vizyonun arkasında harekete geçirebilirdim” dedi.

CLINTON NEDEN KAYBETTİ

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre; Demokrat aday Hillary Clinton’ın seçimi Trump’a kaybetmesi konusunda da ABD Başkanı, “Kaybetmek hiçbir zaman eğlenceli olmaz” yorumunu yaptı.

Clinton’ın seçimleri kaybetme nedenleri konusunda da görüşlerini dile getiren ABD Başkanı, eski dışişleri bakanının “halkın çoğunluğunun sesini duyamadığı, özellikle ekonomik beklentiler konusunda Demokrat adayın performansının düşük kaldığı” değerlendirmesini yaptı.

Demokrat başkan, “Görevdeyken rağbet göreni değil de doğru olduğu düşündüğüm şeyleri yapmaya çalıştığım için gayet gururluyum. İnsanlara sürekli olarak, siyasette kaybetmenin kamuoyundaki aşağılanma hissini gözardı etmemelerini söylüyorum” diye devam etti.

Genç kuşağın “daha zeki, hoşgörülü ve yaratıcı” olduğunu ifade eden Obama, “Halkın çoğunluğu farklılıkları ve hoşgörüyü kucaklayan tek bir Amerika’yı istiyor” dedi.