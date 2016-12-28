Son dakika… Önce Dışişleri sonra Büyükelçilik! Erdoğan’ın iddialarına yanıt

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümet yetkilileri ve basının "ABD terör örgütlerine destek veriyor" iddialarına, ABD Dışişleri'nin ardndan Ankara Büyükelçiliği'nden de yanıt geldi.

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümet yetkilileri ve basının "ABD terör örgütlerine destek veriyor" iddialarına, ABD Dışişleri'nin ardndan Ankara Büyükelçiliği'nden de yanıt geldi.

Amerikan Büyükelçiliği yaptığı yazılı açıklamada, iddiaları şöyle yanıtladı:

* ABD hükümeti IŞİD’i desteklememektedir. ABD hükümeti geçmişte IŞİD’i yaratmamıştır veya desteklememiştir. ABD hükümetinin IŞİD’e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir.

* ABD hükümeti, YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta. Bizler, PKK'nın terör saldırılarını ve Türkiye'de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık.

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* IŞİD'e karşı yürütülen harekât boyunca yaptığımız gibi, IŞİD'i yenme çabalarımızı nasıl artırabileceğimizi ve iki ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükümetindeki muhataplarımızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aynı zamanda, el Bab çevresinde IŞİD'le mücadele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süregelen görüşmelerimizi de içermektedir.

* Tıpkı Türkiye gibi, ABD de IŞİD destekçilerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin, gerek bu tehdit gerekse başka terör tehditleri karşısında vermiş olduğu kayıpların yasını tutmaktayız.