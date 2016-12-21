Polonya eski Cumhurbaşkanı’ndan ülkesi hakkında şoke eden açıklama

Polonya'da iktidardaki Hak ve Adalet Partisi'nin (PIS) basın özgürlüğü kısıtlamalarına yönelik sunduğu yasa tasarısına muhalefetin tepkisi 4 gündür sürerken, Polonya'nın önceki Cumhurbaşkanı Lech Walesa da ülkenin bu yasa nedeniyle AB'den atılması gerektiğini söyledi.

Polonya'da iktidardaki Hak ve Adalet Partisi'nin (PIS) basın özgürlüğü kısıtlamalarına yönelik sunduğu yasa tasarısına muhalefetin tepkisi 4 gündür sürerken, Polonya'nın önceki Cumhurbaşkanı Lech Walesa da ülkenin bu yasa nedeniyle AB'den atılması gerektiğini söyledi.

Bir internet sitesine konuşan Lech Walesa, Hak ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski’ye sert eleştiriler yöneltti.

Walesa şöyle konuştu: “Kaczynski Anayasa’yı, güçler ayrılığı ilkesini ihlâl ediyor. Tehlikeli ve sorumsuz biri. Bu işin sonu kötü olacak. Polonya aleyhinde konuşmayı sevmiyorum. Ama başka çarem yok. Bir kulübün üyesi iseniz, onun kurallarına uymuyorsanız o kulüpten atılırsınız. Sadece oy hakkından mahrum edilmek çok küçük bir şey. Bizi AB’den atmaları gerekir.”

Nobel Barış Ödüllü Lech Walesa, daha önce de yaptığı açıklamada PIS Hükümeti’nin politikaları sonucu baş gösteren kutuplaşmanın ülkeyi iç savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu.