Son dakika… Putin’den flaş ‘Türkiye’ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi.

Karlov’un dün yapılan cenaze töreni nedeniyle bugüne ertelenen yıl sonu büyük basın toplantısında konuşan Putin, şunları söyledi:

“Karlov’un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum” dedi.

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Putin, “Karlov’un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek” dedi.

Bin 437 gazetecinin izlediği basın toplantısı, Rossiya 1, Rossiya 24, Pervıy Kanal ile Mayak, Vesti FM ve Radio Rossii'den de canlı olarak yayınlanıyor.