Son dakika… Putin’den flaş ‘Türkiye’ açıklaması

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Karlov’un dün yapılan cenaze töreni nedeniyle bugüne ertelenen yıl sonu büyük basın toplantısında konuşan Putin, şunları söyledi:
“Karlov’un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum” dedi.
Putin, “Karlov’un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek” dedi.
Bin 437 gazetecinin izlediği basın toplantısı, Rossiya 1, Rossiya 24, Pervıy Kanal ile Mayak, Vesti FM ve Radio Rossii'den de canlı olarak yayınlanıyor.