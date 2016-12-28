Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Putin’in sır küpü arabasında ölü bulundu

Rosneft Başkanı İgor Seçin'in sağ kolu Rosneft yöneticisi Oleg Erovinkin, Moskova'nın merkezinde arabasında ölü bulundu.
Sozcu.com.tr
09:0228 Aralık 2016
Dünya
Putin’in sır küpü arabasında ölü bulundu
Rosneft Başkanı İgor Seçin'in sağ kolu Rosneft yöneticisi Oleg Erovinkin, Moskova'nın merkezinde arabasında ölü bulundu.

Rus medyasında yer alan bazı haberlerde 61 yaşındaki Erovinkin için “Putin’in sır küpü” ifadesi kullanıldı.

Rosneft Basın Sözcüsü Mihail Leontiev, Erovinkin’in ölümünün kalp krizinden kaynaklandığını söyledi.

1976-1994 yılları arasında devletin güvenlik kurumlarında çalışan Erovinkin, 1994-1996 yılları arasında devlet sırlarının korunması için çalışan kurumun başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

yerovkin

Rusya, son dönemde yaşanan üzücü olaylarla derinden sarsıldı.

Önce Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, gittiği bir resim sergisinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERRus Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Moskova'da ölü bulunduRus Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Moskova'da ölü bulundu

Karlov suikastıyla aynı gün, 19 Aralık’ta, Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Ülkeleri Departmanı Başkanı Pyotr Polşikov, Moskova’daki evinde ölü bulundu.

Son olarak ise geçen pazar Kızıl Ordu Korosu üyeleri, gazeteciler ve askerlerin de aralarında bulunduğu 92 kişiyi taşıyan uçak Karadeniz’e çakıldı. Kazadan kurtulan olmadı.

İLGİLİ HABERRus Büyükelçi Karlov son yolculuğuna uğurlandıRus Büyükelçi Karlov son yolculuğuna uğurlandı
Son güncelleme: 13:4028.12.2016
Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar