Resmen skandal! Böyle bir devlet başkanı olamaz

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, sokaklarda yargısız infaz yaptığını açıklamasının ardından, bu kez de yolsuzluğa karışan kamu çalışanlarına gözdağı vardı. Duterte, tecavüz ve cinayet zanlısı Çinli bir adamı helikopterden attığını öne sürerek, yolsuzluk yapan yetkilileri benzer bir sonun beklediğini söyledi.

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Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, sokaklarda yargısız infaz yaptığını açıklamasının ardından, bu kez de yolsuzluğa karışan kamu çalışanlarına gözdağı vardı. Duterte, tecavüz ve cinayet zanlısı Çinli bir adamı helikopterden attığını öne sürerek, yolsuzluk yapan yetkilileri benzer bir sonun beklediğini söyledi.

İngiliz Reuters ajansının haberine göre; tayfunzedelere hitaben konuşurken hükümet yetkililerine seslenen Duterte, “Yolsuzluk yaparsanız, sizi helikopterle Manila’ya getireceğim ve helikopterden atacağım. Bunu daha önce yapmıştım, neden tekrar yapmayayım?” dedi.

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İnsanlık dışı uyuşturucuyla mücadele politikalarıyla dünyanın gündeminden düşmeyen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, belediye başkanı olduğu dönemde polislere örnek olmak için bazı zanlıları şahsen öldürdüğünü söylemişti.

Duterte’nin sözcüsü, daha sonra, Filipinler liderinin sözlerini tekzip ederek bu açıklamanın gerçek olmadığını, mecazi anlamda sarf edildiğini söyledi.

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Duterte’nin kan donduran politikaları, uluslararası basında geniş yankı buluyor. AFP ve Reuters gibi saygın haber ajansları ile New York Times gibi medya kuruluşları, Duterte’nin uyuşturucuyla mücadele politikalarının sonuçlarını yerinde incelemek üzere muhabirlerini bu ülkeye gitti.

NYT muhabiri Daniel Berehulak, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin vahşet olarak nitelendirilebilecek açıklamalarının uygulamalarını 57 cinayet mahallini fotoğraflayarak tarihe not düştü.

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İngiltere’nin en çok satan gazetelerinden The Daily Mail de geçen günlerde konuya internet sitesinde geniş yer verdi.

Daily Mail'in haberi, Duterte'nin halka yaptığı şu çağrı hatırlatılarak başlıyordu: “Morglar açın! Ben size ceset tedariki sağlayacağım.”

Temmuz ayından bu yana polis, 2 bini aşkın uyuşturucu satıcısını öldürdü. 3 bin cinayet vakası da yargısız infaz ihtimali nedeniyle soruşturuluyor.