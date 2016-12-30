Rusya’dan ABD’ye karşı flaş hamle!

Rusya'nın 8 Kasım'daki Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiği yönündeki iddialar ışığında Washington-Moskova ilişkilerinde gerilim tırmanıyor... Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet esası çerçevesinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 35 ABD'li diplomatın sınırdışı edilmesini teklif etti.

Rusya'nın 8 Kasım'daki Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiği yönündeki iddialar ışığında Washington-Moskova ilişkilerinde gerilim tırmanıyor... Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet esası çerçevesinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 35 ABD'li diplomatın sınırdışı edilmesini teklif etti.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin aldığı yeni yaptırım kararlarının yanıtsız kalmayacağını vurguladı.

Lavrov, bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, 31’i Moskova Büyükelçiliği’nden, 4’ü St. Petersburg Konsolosluğu’ndan olmak üzere 35 ABD’li diplomatın sınır dışı edilmesini önerdiğini belirtti.

“Mütekabiliyet, diplomasinin ve uluslararası hukukun kuralıdır” diyen Lavrov, Putin’e Moskova’daki iki tesisin ABD’li diplomatlar tarafından kullanılmasına yasak getirilmesini önerdiklerini de kaydetti.

Amerikan yönetimi, Rusya'nın bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı “istenmeyen adam” ilan etmişti.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ve San Fransisco Konsolosluğu'nda çalışan diplomatlara ve ailelerine ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verilmişti.

Bunun üzerine, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'a mütekabiliyet esasına dayalı uygun bir yanıt verileceğini söylemişti.

Peskov ayrıca verecekleri yanıtın ABD'yi “ciddi şekilde rahatsız edeceğini” belirtmişti.