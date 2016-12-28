Son dakika… Skandal karar: Romanya’da Cumhurbaşkanı Tatar Türkü Başbakan’ı istemedi!

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Sevil Shhaideh’in başbakan olmasını reddetti. Tatar kökenli Shhaideh, Romanya’nın ilk kadın ve Müslüman başbakanı olacaktı.

Romanya’da yapılan parlamento seçimlerinden yaklaşık iki hafta sonra ülkede yeni bir siyasi kriz baş gösterdi. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) yeni başbakan olarak önerdiği politikacı Sevil Shhaideh’i reddetti.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Iohannis Bükreş’te konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öneriyi titizlikle inceledim ve kabul etmeme kararına vardım” dedi.

Iohannis, Sosyal Demokrat Parti ve koalisyonun küçük ortağı Liberal ve Demokratlar İttifakı’na (ALDE) çağrıda bulunarak, başbakanlık için yeni bir isim önermelerini istedi.

52 yaşındaki Tatar kökenli Müslüman Sevil Shhaideh, Sosyal Demokrat Parti lideri Liviu Dragnea’nın yerine başbakanlık için önerilmişti. Zira Dragnea, seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle iki yıl tecilli hapis cezası almış, bu nedenle de başbakanlığa aday olamamıştı.

Gözler Sosyal Demokratlar’da

Sosyal Demokratların lideri Dragnea, Cumhurbaşkanı Iohannis’in Shhaideh’i başbakan olarak reddetmesine sert tepki göstererek, Iohannis hakkında güven oylaması tehdidinde bulundu. Koalisyon ortağı Liberal ve Demokratlar İttifakı ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Dragnea, “Bizim görüşümüze göre Cumhurbaşkanı Romanya’da siyasi bir kriz yaratmaya karar vermiş gibi görünüyor” dedi.

Dragnea, partinin izlenecek yol konusunda çarşamba akşamına kadar kararını vereceğini belirterek, “Gelişmelerin değerlendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanının azlinin ülke için en iyi yol olduğu sonucuna varırsak, gerekli işlemleri yürürlüğe sokmakta tereddüt etmeyiz” diye konuştu. Sosyal Demokratlar’ın Ioannis’in kararıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne gitmesi ya da Ioannis’in azli için Meclis’te harekete geçmesi olasılıklar arasında değerlendiriliyor.

Kuran’a el basarak yemin etmişti

Alman kökenli Cumhurbaşkanı Iohannis’in onaylamış olması durumunda Sevil Shhaideh Romanya’nın ilk kadın ve ilk Müslüman başbakanı olacaktı. Romanya’daki Tatar azınlığa mensup olan Shhaideh, Victor Ponta hükümetinde Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı yapmış, Romanya’da Kuran-ı Kerim’e el basarak yemin eden ilk bakan olmuştu.

Sevil Shhaideh kimdir?

Sevil Shhaideh, 4 Aralık 1964’te Romanya’nın Köstence şehrinde doğdu. Romanya’nın Ekonomik Bilgiler Akademisi’nden 1987’de mezun oldu. Kamu yönetimi (USAID, Washington DC, SUA, 1995), STK yönetimi (USAID, Washington DC, SUA, 2001), proje yönetimi (Oracle University, 2002 ve PM Solutions Romania, 2004) ve denetçilik (TUV Institution, 2003) ile ilgili çeşitli programlarda eğitim aldı. 2015’te Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanı oldu.

Shhaideh, 2011 yılında Suriyeli işadamı Akram Shhaideh ile evlenirken, Dragnea nikah şahidi olmuştu. Akram Shhaideh’ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yönelik sempatisi tartışmalara yol açmıştı.

Evlenmeden önceki soyadı Cambek (Geambec, annesi Kırım kökenli Muezel Cambek, babası Anadolu’dan Romanya’ya giden Türklerden Saedin Cambek) olan politikacı 2011’de Suriyeli Akram Shhaideh ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi. Sevil Shhaideh’in aynı zamanda ünlü tarihçi Kemal Karpat’ın annesinin yeğeni olduğu biliniyor.