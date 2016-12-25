Son dakika… Trump’tan flaş hamle: Ve kapatıyor!

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, soruşturma konusu olan Trump Vakfı'nı kapatma kararı aldı.

New York Savcılığı, usulsüzlük iddiasıyla Trump’ın vakfını soruşturuyordu.

Trump ise vakfının New York’taki yardım kuruluşlarını idare eden kanuna uymadığı yönündeki iddiaları reddediyordu.

ABD’nin 45’inci Başkanı olarak 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a çıkacak olan Trump, dün yaptığı açıklamada, vakfının yıllar içinde ihtiyaç sahiplerine milyonlarca dolar yardım sağlayarak, iyi işler başardığını vurgularken, kapatma kararına ilişkin şunları söyledi:

“Ancak başkanlık görevimle herhangi bir çatışma görüntüsünden dahi sakınmak için, hayırseverlik alanına yönelik güçlü ilgimi başka yollarla devam ettirme kararı aldım.”

ABD medyası Savcı Eric Schnedierman’ın, Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Savcısı Pam Bondi’yi destekleyen bir gruba Trump Vakfı’nın 2013’te yaptığı bağışı araştırdığını belirtiyor.

25 bin dolarlık bağışın, Bondi’nin Trump Üniversitesi hakkında bir yolsuzluk soruşturmasına hazırlandığı bir dönemde yapıldığı ifade ediliyor.

Böyle bir soruşturma hiç başlamadı; ancak Savcı Bondi bunun bağışla ilgili olmadığını belirtti.