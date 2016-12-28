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Türkiye ile Rusya Suriye’de taraflara sunulacak ateşkes önerisinde anlaştı

Türkiye ile Rusya, Suriye'de taraflara sunulacak genel ateşkes planı önerisinde anlaştı.
Zeynep GÜRCANLI
10:4428 Aralık 2016
Dünya
Türkiye ile Rusya Suriye’de taraflara sunulacak ateşkes önerisinde anlaştı
Türkiye ile Rusya, Suriye'de taraflara sunulacak genel ateşkes planı önerisinde anlaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, ateşkes planına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İşte planın ayrıntıları:

— İki ülke ateşkes konusunda harekete geçecek.

— Gelecek ay Kazakistan’ın başkenti Astana’da barış görüşmeleri başlayacak.

— Görüşmelerde İran, Suudi Arabistan ve Katar da hazır bulunacak.

Suriye'de son durum... Haritada kırmızı ile gösterilen bölgelerde rejim güçleri hâkim. Yeşil, muhaliflerin denetimindeki bölgelere işaret ediyor. Gri renk IŞİD'in, sarı ise YPG'nin kontrolündeki bölgeleri gösteriyor.

Suriye’de son durum… Haritada kırmızı ile gösterilen bölgelerde rejim güçleri hâkim. Yeşil, muhaliflerin denetimindeki bölgelere işaret ediyor. Gri renk IŞİD’in, sarı ise YPG’nin kontrolündeki bölgeleri gösteriyor.

Türkiye, Suriye’de kalıcı ateşkes için Rus yetkililerle muhalifleri Ankara’da bir araya getirmişti.

Ankara, Moskova ve Tahran, Suriye çapında ateşkesin ele alınacağı ve Suriye yönetimi ile muhalefetinin görüşeceği müzakerelerin Ocak ayında Astana’da gerçekleştirilmesi konusunda mutabakat sağlamıştı.

LAVROV’DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Öte yandan, Lavrov, İnterfaks haber ajansına yaptığı açıklamada, “Rusya lideri Vladimir Putin’in geniş kapsamlı terör karşıtı cephenin kurulması için hem Suriye’nin hem de kendi ülkelerinin kaderine ilgisiz olmayan herkesle işbirliği yapmaya hazır olduklarını” söyledi.

DHA’nın aktardığı habere göre; Lavrov şöyle konuştu:

“Türkiye ve İran ile işbirliği içerisinde silahlı muhaliflerin Doğu Halep’ten organize şekilde çıkmalarını sağladık ve bu birçok sivilin hayatını kurtardık. Maalesef, ABD ile önceki anlaşmalarımız Amerikalı partnerlerimiz yüzünden bozulmuştu. Washington en önemli şeyi, muhalifleri IŞİD ve El Nusra’dan ayırmayı başaramadı ve istemedi.”

“Ankara, Tahran ve bölgenin diğer ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Dünyada Suriye krizini Cenevre Anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına dayanarak siyasi ve diplomatik yollarla çözmenin başka bir alternatifi olmadığı algısı güçlendi.”

“Suriye’de terör kaynağının ortadan kaldırılmasının tüm dünyanın ortak görevi olması gerektiğinden yola çıkıyoruz. Devlet Başkanı Vladimir Putin birçok kez geniş kapsamlı terör karşıtı cephenin kurulması gerektiğini dile getirdi. Bu alanda hem Suriye’nin hem de kendi ülkelerinin kaderine ilgisiz olmayan herkesle işbirliği yapmaya hazırız. Başta Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov’un ölümü, Avrupa’daki kanlı trajediler ve uçağımızın Sina’da vurulması olmak üzere son zamanlarda yaşanan olaylar terör tehdidinin küresel hâl aldığını gösteriyor.”

Son güncelleme: 11:1328.12.2016
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