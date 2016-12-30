Suriye’de ateşkes yürürlüğe girdi: İşte ‘son dakika’ gelişmeleri

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde devreye sokulan ateşkes yerel saatle 00:00'da (TSİ 01:00) başladı.

Taraflar, hava saldırıları da dahil olmak üzere tüm şiddet eylemlerini ve denetimleri altında tuttukları bölgeleri birbirlerine karşı genişletmemeyi taahhüt etti.

Anlaşmaya IŞİD ve El Nusra gibi terör örgütleri dahil edilmedi. Onlara karşı mücadele sürdürülecek.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra iki saat içinde Hama vilayetinde çatışmalar çıktığını bildirdi.

Rejim kaynakları, ateşkes devreye girdikten sadece iki saat sonra bir Suriye askerinin muhalifler tarafından Hama’da öldürüldüğünü duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan muhalif gruplardan Ceyş’ün Nasr’ın sözcüsü Muhammed Reşid ise hükümet güçlerinin ateşkesi ihlal ettiklerini, İdlib vilayetindeki iki köyde bazı bölgeleri top ateşine tuttuklarını söyledi.

ATEŞKES YENİDEN DEVREDE

Ateşkes devreye girmesinin hemen ardından ihlal edilirken, Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü birkaç saat sonra genel sükûnetin yeniden sağlandığını belirtti.

Muhammed Raşid Reuters’a daha sonra yaptığı açıklamada, “gece top atışları gerçekleşti fakat bugün durdu… şu ana kadar durum iyi” dedi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ülke genelinde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Suriye konusunu görüşmek üzere bugün toplanacak. BM’den yapılan açıklamada, BMGK’nın kapalı oturumda Suriye konusunu görüşeceği ifade edildi.

TÜRKİYE DUYURDU, PUTİN DETAYLANDIRDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Suriye'de ateşkes anlaşması konusunda uzlaşma sağlandığını ve barış görüşmeleri için hazır olduklarını ifade etti.

Dışişleri ve Savunma Bakanları ile yaptığı toplantıda Putin, “Hepimizin bildiği gibi üzerinde uzlaştığımız anlaşma oldukça kırılgan. Özel bir ilgi ve sabır, profesyonel yaklaşım ve partnerlerimizle aralıksız bir iletişimi gerektiriyor” dedi.

Putin toplantı sırasında, Türkiye tarafından açıklanan ateşkes anlaşmasının üç belgede detaylandırıldığını belirtti.

Buna göre; ilk belge, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında Suriye hükümeti ile Suriyeli muhalifler arasında çatışmaların durdurulmasına ilişkin.

İkinci belge, ateşkesin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye'de çözüm amacına yönelik bir bildiri.