Suriye’de ateşkes yürürlüğe girdi: İşte ‘son dakika’ gelişmeleri

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde devreye sokulan ateşkes yerel saatle 00:00'da (TSİ 01:00) başladı.

Taraflar, hava saldırıları da dahil olmak üzere tüm şiddet eylemlerini ve denetimleri altında tuttukları bölgeleri birbirlerine karşı genişletmemeyi taahhüt etti.

Anlaşmaya IŞİD ve El Nusra gibi terör örgütleri dahil edilmedi. Onlara karşı mücadele sürdürülecek.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra iki saat içinde Hama vilayetinde çatışmalar çıktığını bildirdi.

Rejim kaynakları, ateşkes devreye girdikten sadece iki saat sonra bir Suriye askerinin muhalifler tarafından Hama’da öldürüldüğünü duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan muhalif gruplardan Ceyş’ün Nasr’ın sözcüsü Muhammed Reşid ise hükümet güçlerinin ateşkesi ihlal ettiklerini, İdlib vilayetindeki iki köyde bazı bölgeleri top ateşine tuttuklarını söyledi.