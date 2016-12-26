Sürücü kendini GTA’da sandı! Rusya’da havaalanına arabayla daldı

Sarhoş Rus kendini Grand Theft Auto'da sandı! Kazan Havalimanı'nın içine arabayla daldı...

Rusya‘nın Kazan Havalimanı otoparkında bariyerleri aşan alkollü sürücü polisin dikkatini çekti. Kovalamacanın yaşanmasıyla Havalimanı içine otomobili ile giren sürücü büyük paniğe neden oldu.



Görüntüler ünlü video oyunu Grand Theft Auto’dan değil, Rusya’dan. Rusya’da alkollü sürücünün yaptığı hareketler hem insanların hayatını tehlikeye atarken, hem de ciddi anlamda maddi hasara yol açtı. Ancak kimseye bir zarar gelmemesi ve görüntülerin saçmalığı izleyenlerin yüzünde tebessüme yol açtı. Zira Grand Theft Auto oynayan bir oyuncunun yaptıklarına çok benzeyen hareketler içeriyordu.