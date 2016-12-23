Trump: ABD nükleer kapasitesini güçlendirmeli

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın nükleer silah konusunda aklı başına gelinceye kadar nükleer kapasitesini adamakıllı güçlendirmeli ve genişletmeli" dedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın nükleer silah konusunda aklı başına gelinceye kadar nükleer kapasitesini adamakıllı güçlendirmeli ve genişletmeli" dedi.

Trump’ın bu açıklaması, seçilmiş Başkan’ın savunma bütçesini görüşmek için askeri tedarik yetkilileriyle yaptığı toplantının ertesi gününde geldi.

Trump seçim kampanyası sırasında ABD’nin askeri teçhizatını artırması gerektiğini söylemiş ve Japonya ve Güney Kore de dahil olmak üzere diğer ülkeler de nükleer güce sahip olursa dünyanın “daha iyi durumda” olacağını savunmuştu.

Trump’ın açıklaması, Moskova’nın nükleer kapasitesini genişleteceğine ilişkin duyurusunun ardından geliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın askeri nükleer potansiyelinin yanı sıra hem şimdiki hem de gelecekteki füze savunma sistemlerinde kullanılacak füzeler geliştirmesi gerektiğini söylemişti.

Putin, Rusya’nın 2016’daki askeri faaliyetlerini değerlendirdiği konuşmasında, “Dünyadaki, özellikle Rusya’nın sınırlarındaki, güç dengelerinin değişimini ve siyasi-askeri durumu dikkatlice gözlemlemeliyiz ve ülkemize yönelik tehditleri etkisiz hale getirmek için planları harekete geçirmeliyiz” dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Moskova’da gerçekleşen üst düzey askeri toplantıda, önümüzdeki yıl ülkenin nükleer füze sistemine modern silahlarla donatılmış üç yeni ünite ve hava kuvetlerine beş yeni bombardıman uçağı ekleneceğini açıkladı.