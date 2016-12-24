Trump’ın kampanyasını yöneten isim Obama çiftine hakaret etti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın New York'ta yürüttüğü kampanyanın başkanı Carl Paladino, Barack Obama ve eşi Michelle hakkında ağza alınmayacak sözler sarf etti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın New York'ta yürüttüğü kampanyanın başkanı Carl Paladino, Barack Obama ve eşi Michelle hakkında ağza alınmayacak sözler sarf etti.

Paladino, Buffalo merkezli haftalık dergi Artvoice’ın 2017’den bekledikleriniz bölümünde görüş aldığı isimlerden biriydi.

Derginin sorduğu “2017’de en çok ne olmasını isterdiniz ve 2017’de neyin defolup gitmesini isterdiniz” sorularına skandal yaratan cevaplar verdi.

İlk soruya “Obama’nın bir inekle ilişkiye girdikten sonra deli dana hastalığına yakalanmasını” diye cevap veren Paladino’nun ikinci soruya cevabı ise “Michelle Obama” oldu.

Daha önce New York valisi olmak için yarışan ancak başarısız olan Paladino, Michelle Obama için, “Onun erkekliğe geri dönmesini ve goril Maxie ile rahatça yaşayacağı Zimbabve’nin kırsalındaki bir mağarada kaybolmasını isterdim” dedi.

Paladino’nun bu cevapları kısa zaman için büyük tepkiyle karşılandı.

Sözlere ilk tepki, 2010 yılında valilik yarışına birlikte girdikleri şimdiki New York Valisi Andrew Cuomo oldu. Cuomo, “Carl Paladino, Başkan ve First Lady hakkında ırkçı, çirkin ve menfur açıklamalarda bulundu” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları da Paladino’yu sözlerinden ötürü sert bir şekilde kınadı.

Şİmdi gözler Trump’a çevrilmiş durumda. Ocak ayında başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump’ın kampanya menajerinin hakaretlerine ne tepki vereceği merakla bekleniyor.