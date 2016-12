“Trump’tan intikam alıyorlar”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın ABD’nin görev süresi dolmakta olan Demokrat Parti yönetiminin Rusya’ya getirdiği yaptırımlarla, başkanlığa seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump’tan intikam aldığını düşündüğünü söyledi.

Zaharova, ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresinin dolmasına günler kala 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve New York ile Maryland'deki Rus diplomatik kuruluşların kapatılması yönündeki kararıyla ilgili şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse, Demokratlar takımının görev süresi dolmasından 1 ay önce böyle absürt bir karar almasının ardından Trump'tan zaferi nedeniyle intikam aldığı yönünde bir hissiyatımız var.”

Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın mütekabiliyet esası çerçevesinde 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesini teklifini reddetmişti.

Üstelik Putin bununla da yetinmeyerek, tüm ABD'li diplomatların çocuklarını Kremlin'deki Noel ağacını görmeye davet etti.

Putin, “Amerikalı diplomatlar için bir sorun yaratmayacağız. Kimseyi sınır dışı etmeyeceğiz. Yeni yıl tatili döneminde ailelerini ve çocuklarını geleneksel tatil alanlarından mahrum bırakmayacağız. Hatta, Amerikalı diplomatların bütün çocuklarını Kremlin'deki Noel ağacını görmeye davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

Bu hamlesi Putin'in 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump ile iyi ilişkiler kurmak istemesinin bir işaret olarak yorumladı.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Twitter hesabında Putin'in kararını övdü. “V. Putin'in kararı harika. Onun çok zeki olduğunu hep biliyordum” ifadesini kullandı.

Great move on delay (by V. Putin) – I always knew he was very smart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Aralık 2016