Yerkürenin manto bölgesindeki kayaçlarda yaşam izlerine rastlandı

Uluslararası bilim insanları grubu, yerkürenin manto katmanında yaşam izlerine rastladı.

Atlantik Okyanusu’ndaki 47 günlük yolculuktan dönen bir grup uluslararası bilim insanı, okyanusal kabul bölgesindeki üst mantodan topladığı kayaç örneklerinde özgün karbon döngüsü, okyanus kabuğu hareketlenmesi ve yaşama dair işaretler taşıdığını tespit etti.

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13 farklı ülkeden 16 kadın ve 15 erkekten oluşan araştırma grubu, Uluslararası Okyanus Keşif Programı çerçevesinde Ekspedisyon 357’nin bir parçası olarak, Kuzey Atlantik Okyanusu’nda bulunan, 4000 metre boyundaki su altı dağı olan Atlantis Masifi’nden kaya çekirdekleri örnekleri toplamak amacıyla yolculuğa çıktılar. Kaya sondajları yaşam izleri bulmak amacıyla son teknolojiyle donatıldı.

GÜNEŞ IŞIĞININ GİRMEDİĞİ YERLER İNCELENDİ

ABD’den Dr. Beth Orcutt ve İsviçre’den Dr. Gretchen Früh-Green’in liderliğindeki çalışma grubu, 47 günlük yolculukları boyunca, erken Dünya evresinde veya diğer gezegenlerde, güneş ışığı yokluğunda deniz tabanından deniz suyuyla reaksiyona girerek hayatın oluşmasını tetikleyecek manto kayaçlarının yapısını çözmeye çalıştılar. Ekip ayrıca, kayaçlarla deniz suyu arasındaki reaksiyonlarda karbonun nasıl rol aldığı ve iklime olan etkisi hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştılar.

Gretchen Früh-Green bulgularını şöyle aktarıyor:

“Yolculukta toplanan kaya örnekleri Atlantik Okyanusu’ndaki Atlantis Masifi’nde uzun süreçler boyunca şekil almış çok özel bulguları elde etmemizi sağladı. Bu sayede “serpetinleşme” adını verdiğimiz süreç boyunca, deniz tabanında yer alan deniz suyu sirkülasyonuyla bu kayaçların nasıl reaksiyona girdiğini ve kimyasal döngünün sonuçlarını ve yaşam izlerini de anlayabileceğimiz çok değerli bilgiler elde etmiş olacağız.”

GEZEGENLERDEKİ YAŞAM ARAŞTIRMALARINA IŞIK TUTACAK

Son 2 hafta boyunca, Almanya’da kaya örneklerini inceleyen çalışma grubunun diğer lideri Dr. Beth Orcutt ise “Sondaj sırasında, kayaç örneklerimizde mikropların yiyerek gelişmesini ve yeni hücreler oluşturmasına olanak sağlayan hidrojen ve metana rastladık. Benzer gazlar ve kayalar diğer gezegenlerde de bulundu ve deniz tabanın zorlu koşullarında yaşamın nasıl var olduğunu anlarsak evrenin herhangi bir yerinde yaşam izlerini arama hedefine de katkı sağlayabiliriz. ” diyerek araştırmalarını özetliyor.

ÇEVİRİ: REHA BAŞOĞUL