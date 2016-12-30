Brezilya’da şoke eden olay… Kayıp büyükelçinin öldürüldüğü açıklandı!

Brezilya’da yetkililer yanmış bir aracın içinde bulunan cesedin Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisine ait olabileceğini açıkladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise cesedin büyükelçiye ait olduğunu henüz teyit etmedi. Ve son açıklama olarak Brezilya Polisi, Pazartesi gününden beri kayıp olan Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amoiridis’in öldürüldüğünü ifade etti

Brezilya’da yetkililer yanmış bir aracın içinde bulunan cesedin Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisine ait olabileceğini açıkladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise cesedin büyükelçiye ait olduğunu henüz teyit etmedi. Ve son açıklama olarak Brezilya Polisi, Pazartesi gününden beri kayıp olan Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amoiridis’in öldürüldüğünü ifade etti

Brezilya polisinin Rio de Janeiro’nun kuzeyinde yer alan Nova Iguaçu’da yanmış bir aracın içinde bir ceset bulduğu bildirildi. Yetkililer, cesedin üç gündür kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos Amiridis’e ait olabileceğini ifade etti.

CİNAYET İHTİMALİ

Yanan aracın, büyükelçinin kiraladığı aracın plakasıyla örtüştüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten yetkililer cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise cesedin büyükelçiye ait olduğunu teyit edecek bilgiye henüz sahip olmadıklarını açıkladı.

KAYIP BÜYÜKELÇİ ÖLDÜRÜLMÜŞ!

Rio'nun Nova İguaçu bölgesinde yanmış olarak bulunan arabanın ve cesedin kendisine ait olduğunu doğrulayan polis, diplomatın Brezilyalı karısı Fraçois Amoiridis'i gözaltına aldı. Yayın organı O'Globo'ya göre savcı, Fraçois Amoiridis'in sevgilisi olduğu söylenen 29 yaşındaki Sergio Moreira Filho adında Brezilyalı bir polis memurunun ve iki kişinin daha gözaltına alınmasını istedi. Polis, Büyükelçi'nin kaldığı evde öldürüldüğüne, sonra da arabasına bindirilip yakıldığından şüphe ediyor.

3 GÜNDÜR KAYIPTI

Ailesiyle birlikte tatilde olduğu açıklanan 59 yaşındaki büyükelçinin eşi üç gün önce polise Amiridis’in kayıp olduğunu bildirmişti. Eşiyle son kez konuştuğunda Yunan Büyükelçi, dışarı çıkacağını söylemiş ancak nereye gideceğini belirtmemişti.

Yunanistan’ın Brezilya delegasyonu büyükelçiyle en son pazartesi görüştüklerini söyledi. Folha de Sao Paulo gazetesine açıklama yapan elçilik kaynaklarına göre de Amiridis resmi olarak 9 Ocak’a kadar tatilde olacaktı.

2001 – 2004 yılları arasında Rio de Janeiro başkonsolosu olarak görev yapan Amiridis bu yıl Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi olarak görevine başlamıştı. Amiridis, 2012’den 2016’ya kadar da Yunanistan Libya Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

RİO’DA 14 POLİTİKACI ÖLDÜRÜLDÜ

Belediye seçimlerinin yaklaştığı Rio’da son 9 ayda 14 politikacı öldürüldü. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre cinayetlerden kentteki ölüm mangaları sorumlu tutuluyor.