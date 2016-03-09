Yüzebilen ve balık yiyebilen yeni örümcek türü keşfedildi

Avustralyalı bilim insanları, Dolomedes briangreenei adı verilen yüzebilen ve balık yakalayabilen yeni bir örümcek türü keşfetti.

Avustralyalı bilim insanları, Dolomedes briangreenei adı verilen yüzebilen ve balık yakalayabilen yeni bir örümcek türü keşfetti.

Avustralya’nın Queensland bölgesinde keşfedilen ve Dolomedes briangreenei su örümceği, yüzerek balık yakalayabiliyor.

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Örümceğe, ABD’li teorik fizikçi ve sicim kuramcısı Columbia Üniversitesi profesörlerinden Brian Greene’nin adı verildi.

Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk, Brisbane’de bugün düzenlenen Dünya Bilim Festivali’nin kurucusu Profesör Brian Greene’ye bu yeni keşfi duyurdu.

Avuç içi büyüklüğünde olduğu söylenen Brisbane örümceği, suyun yüzeyinde kalabilmek için titreşimler ya da dalgalar kullanıyor ve bu şekilde rotasını belirleyip avlanabiliyor.

Keşfedilen yeni tür örümceğin balık, kurbağa, yavru kurbağa ve kara kurbağası yediği açıklandı ve haşerelerin kontrolünde kullanabileceği belirtildi.

Aynı zamanda iyi birer yüzücü olan Brisbane örümcekleri, genellikle sığ su havuzlarındaki kayaların üzerinde yaşıyor. Su yüzeyinde hareket de edebilen örümcekler, bunun için orta iki bacağını kullanıyor.

Eğer bir balık dikkatlerini çekerse, Brisbane örümcekleri suya atlıyor ve hızlıca yüzerek alta saklanıyor.