2017 LYS’de açık uçlu soru sorulabilir! Klasik sınav ve açık uçlu soru nedir?

YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversite giriş sınavı oaln LYS ile ilgili olarak kritik bir açıklama yaptı ve açık uçlu soru sorulabileceğiniz ifade etti. Peki açık uçlu soru nedir? 2017 LYS test mi açık uçlu mu olacak?..

YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversite giriş sınavı oaln LYS ile ilgili olarak kritik bir açıklama yaptı ve açık uçlu soru sorulabileceğiniz ifade etti. Peki açık uçlu soru nedir? 2017 LYS test mi açık uçlu mu olacak?..

YÖK yani Yüksek Öğretim Kurulu başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversite sınavları ile ilgili öğrencileri ilgilendiren kritik bir açıklamada bulundu. Saraç, LYS’de açık uçlu soru sulabileceğini öğrencilerin yavaş yavaş bu soru tiplerine alışması gerektiğini ifade etti. Peki açık uçlu soru nedir ve 2017 LYS nasıl bir sınav olacak? Klasik mi test mi?

AÇIK UÇLU SORU NEDİR, AÇIK UÇLU SORULARDAN OLUŞAN SINAV NASIL OLUR?

Bir sınav tipi olarak testlerde öğrencilere sorulan sorunun beraberinde içinde doğru cevabı barındıran şıklar verilir ve öğrenciren doğru cevabı içerek şıkkı belirtmesi istenir. Açık uçlu soru ise öğrencilere şıklar verilmez ve bu tarz sorulara basitçe evet/hayır cevabı verilmez. Açık uçlu sorularda öğrencinin konu hakkındaki düşüncelerine ulaşmak amaçlanır. Genellikle öğretmenler açık uçlu soruları klasik sınavın son sorusu olarak tercih etmektedir.

ÖSYM AÇIK UÇLU SORU SİSTEMİ DENEMİŞTİ

ÖSYM 2013 yılında Ankara’da hem çoktan seçmeli hem de açık uçlu soruların yer aldığı bir deneme sınavı gerçekleştirmişti. 3 Kasım 2013’te bu deneme sınavı ile ilgili yapılan duyuruda ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sınavlarda açık uçlu soru kullanabilmek amacıyla, ilgili teknolojileri edinmek, öğrenmek, geliştirmek ve bu alandaki kurumsal yetkinliğini görebilmek amacıyla Açık Uçlu Sorularla Sınav Projesi başlatıldığı belirtiliyor. Yapılan bu deneme sınavının içeriği YGS ile aynı doğtultuda ve Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi alanlarından sorular yer alıyor.

AÇIK UÇLU SORULAR YER ALAN DENEME SINAVI KİTAPÇIĞI

ÖSYM’nin 2013’te yaptığı ve içinde 30 adet açık uçlu soru bulunana deneme kitapçığını aşağıdaki bağlantıdan indirip, açık uçlu soru nasıl olur fikir edinebilirsiniz.

Açık uçlu soruların olduğu deneme sınavı için tıklayınız