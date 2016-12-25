22 yıl önce temeli atılan okulun tamamlanmasını için eylem yaptılar

Kahramanmaraş'ın Fatmalı Mahallesi sakinleri, dönemin Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam tarafından 22 yıl önce temeli atılarak atıl durumda bırakılan lisenin tamamlanması için eylem yaptı.

Kahramanmaraş'ın Fatmalı Mahallesi sakinleri, dönemin Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam tarafından 22 yıl önce temeli atılarak atıl durumda bırakılan lisenin tamamlanması için eylem yaptı.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Fatmalı Mahallesinde oturanlar, dönemin Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam tarafından 1994’te temeli atılan ve atıl durumda bulunan lise inşaatının önünde toplanıp eylem yaptı.

Çocuklarının taşımalı sistemle başka okula gittiklerini söyleyen mahalleli okulun bir an önce tamamlanmasını istedi. Mahalleli, ellerinde ‘Fatmalı Mahallemize lise istiyoruz’, ‘Biz okumak istiyoruz, siz okulumuzu yapmıyorsunuz’ yazılı dövizlerle eylem yaparken, bu sırada başka bir programdan dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, vatandaşların yanına giderek sorunlarını dinledi. Başkan Erkoç, sorunun gerekli yerlere ileteceğini ve kendisinin de konunun takipçisi olacağını söyledi.

Fatmalı Mahallesi Muhtarı Şeref Kalay, okul istediklerini ve yetkililerin yardım etmesini isteyerek, “Mahallemizde çok büyük bir okul sorunumuz var. Mahalle sakinleri burada bir okulun yaptırılmasını istiyor. Buradan yetkililere sesleniyorum; bizim mahallemizde temeli atılan okulumuzun tamamlanmasını istiyoruz. Çocuklarımız taşımalı eğitimle okuyor” dedi.

Mahalle sakinlerinden 88 yaşındaki Hasan Kibar ise, çocukların perişan olduğunu ifade ederek, “Mehmet Sağlam, 1994 yılında Milli Eğitim Bakanı idi. Sayın bakanımız buraya geldi ve 1994 yılında ilkokulun temelini attı. Biz Fatmalı Mahallesi olarak buraya bakılmasını ve biran önce okulun yaptırılmasını istiyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız burada rezil oluyor. Çocuklar çevre mahallelerdeki okula gitmek zorunda kalıyor” diye konuştu. Mahalleli, Başkan Erkoç ile görüştükten sonra eyleme son verip evlerine döndü.

DHA