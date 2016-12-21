Alucra’daki çocuk tacizi Meclis’e taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Giresun'un Alucra İlçesi'ndeki bir hafızlık kursunda yaşanan tacizin araştırılması için önerge verdi. Yarkadaş, önergesinde "İddianamedeki olaylar dehşet verici'' ifadesini de kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Giresun'un Alucra İlçesi'ndeki bir hafızlık kursunda yaşanan tacizin araştırılması için önerge verdi. Yarkadaş, önergesinde "İddianamedeki olaylar dehşet verici'' ifadesini de kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Giresun’da 13 çocuğa yapılan tacizi Meclis’e taşıdı. Giresun’un Alucra İlçesi’ndeki bir Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimi veren H.İ.U’nun yatılı kalan 13 çocuğu taciz ettiğini ve adı geçen kişinin tutuklandığını belirten Yarkadaş, “Çocuklarımızın kimlere emanet edildiğini ve toplumun geleceğinin nasıl yok edildiğini görüyoruz” dedi.

‘ÖRTBAS ETMEK İÇİN UĞRAŞTILAR’

H.İ.U adlı görevlinin akşam saatlerinde çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunduğunu belirten Yarkadaş, “Ne yazık ki; bu suça ortak olan iki de öğretmen var. M.Y ve S.U adlı öğretmenler de tacizin örtbas edilmesi için uğraşmışlardır” ifadesini kullandı.

Giresun’un Alucra İlçesi’ndeki tacizin tüm boyutlarının mecliste araştırılması için önerge veren Yarkadaş, “Kursta hafızlık yapan kişiler öğrencilere baskı yaparak şikayet etmemelerini istemiştir. Aynı kişiler, öğrencilere şikayetçi oldukları takdirde kursun kapanacağını söyleyerek şantaj yapmıştır” dedi.

‘GÖREVLİYİ İŞKUR İŞE ALMIŞ’

Kursta öğrencileri taciz eden H.İ.U’nun İŞ KUR tarafından işe alındığını da belirten Yarkadaş, “Bu kişi, hangi kriterlere ve neye göre seçilmiştir” sorusunu da yöneltti.

‘AKP’LİLER NASIL HAZMEDİYOR?’

Öte yandan, gazetecilere konuya ilişkin açıklama yapan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, “Öğrencilere yönelik taciz vakalarında patlama yaşanıyor. AKP ise bunları önlemek yerine üstünü örtmeye suçluları korumaya çalışıyor. Giresun’daki son örnek de bunu gösteriyor. İfadeleri okuyunca midem bulandı. AKP bunları nasıl hazmediyor anlamış değilim” dedi.

MERSİN’DE DE YENİ VAKA

Yarkadaş, üç gün önce Mersin’deki bir okulda da dört öğrencinin tacize uğradığını belirterek, “Öğretmen ne yazık ki; serbest bırakıldı ve görevine devam ediyor. Tacize uğrayan kız öğrenciler ise büyük bir şok yaşıyor” diye konuştu.