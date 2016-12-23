‘Çocukları hiç bilinmeyen mesleklere hazırlıyoruz’

TED Rönesans Koleji Müdürü İpek Ak, çocukları önümüzdeki yıllarda hiç bilinmeyen mesleklere hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, “Çocukların o meslekleri yapabilmeleri için nasıl becerilere ihtiyaçları var? Okulun da düştüğü dert bu... Çocukların ilgi duydukları alandaki becerileri geliştirebilmek önemli’ dedi.

TED Rönesans Kojeji, geride bıraktığımız hafta sonu ‘Uluslararası Programlarının Eğitimde Yarattığı Fark ve TED Okulları Modeli' konulu bir konferans düzenledi. Pearson Türkiye Ülke Müdürü Özhan Toktaş, Pearson Türkiye Satış ve İş Geliştirme Müdürü Can Mindek, TED Ankara Koleji Lise Müdür Yardımcısı ve CIE/SAT Koordinatörü Nilgün Yücel, TED İstanbul Koleji Müdür Yardımcısı ve AP Koordinatörü Esra Öztermiyeci, ISE Genel Müdürü Gökyar Karşit ve TED Rönesans Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Paul Morgan konuşmacı olarak yer aldığı konferansın ardından TED Rönesans Koleji'nin Müdürü İpek Ak, SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı.

Türkiye'de eğitimde çok geniş bir perspektif olduğunu anlatan Ak, “Türkiye'de çok iyi okullar olduğu gibi, erişilemeyen köy okulları da var. Bu biraz fiziksel olanak ya da olanaksızlıklara da bağlı. Öğretmeni olmayan sınıflar da var. Duruma böyle baktığınızda öncelikle biz şu anda bu kurumda çok farklı, başka bir şeyleri yaşıyoruz. Onun için Türkiye çok geniş yelpazede bir eğitim sürecine sahip bulunuyor” dedi.

HİÇ BİLİNMEYEN MESLEKLERE HAZIRLIYORLAR

Bu noktada özel okulların iyi işler çıkarmaya çalıştığına değinen Ak, çocukları önümüzdeki yıllarda hiç bilinmeyen mesleklere hazırlamaya çalıştıklarının altını çizdi. Ak, “Çocukların o meslekleri yapabilmeleri için nasıl becerilere ihtiyaçları var? Okulun da düştüğü dert bu. Beceri derken, çocukların ilgi duydukları alandaki becerileri geliştirebilmek önemli. Biz de onların içinde varolan, potansiyel kısmına dokunabilmek için uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

“DİSİPLİNLER ARASI BÜTÜNSELLİĞİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Okulda uygulanan BTEC ve AP'nin çocukların kendi ilgi alanları üzerine seçim yapabilmeleri için hümanist bir sistem olduğunu kaydeden Ak, şöyle devam etti: “Bu sistem, sizi bir programı okumanıza zorlamıyor. Fakat mesleğinize dair şöyle bir ortam sunuyoruz: Bunlardan faydalanma seçeneği veriyoruz. Çocuklarda seçtikleri ve ilgi duydukları alanlarda tutkuyu, içsel motivasyon dediğimiz kısmı ateşliyoruz. Bu ateşleme, onların geleceğine dair doğru meslek tasarımını yapmaya çalışıyor. Bir de matematik, fen, biyoloji, Türkçe, sosyal bilimler aslında çok ayrı alanlar değil. Birbirini tamamladıkları müddetçe hayata ve yaşama dair oldukları için bu bilgilerin yaşama transfer olabildiğiyle ilgili bir derdimiz var. Dolayısıyla disiplinler arası bütünselliği verebilmek için çok çalışıyoruz.”

Bu yıl sistem uygulamaları üzerinde durduklarını anlatan Ak, çok taze olan bu uygulamaların içerinde önemli bir dersin yer aldığını, bunun da bilişim olduğunu söyledi: “Bilişimin diğer alanlarla etkileşimi ve etkileştiği alanlarda da çocukların üretime dönük bir iş çıkarması üzerine çalışıyoruz. Şu anda dördüncü ve altıncı sınıflarımızda bu uygulama için proje başlattık.”

FARKLI SİSTEMLER KULLANILIYOR

Okulda ayrıca Atlas Rubican sistemini kullandıklarını belirten Ak, şunları söyledi: “Bu, tamamen öğretmenlerin kullandığı bir sistem. Tamamen bir haritalandırma metodolojisi. Bütün ders uygulamalarınızı bu sisteme giriyorsunuz. Aynı anda hangi dersle bütünleşebileceğinizi o haritalandırma metodolojisi üzerinden görebiliyorsunuz. Okulda çalışırken başka disiplindeki bir arkadaşınızla sohbet etmek, proje kurmak zor. Ama Atlas sistem üzerinden online bile iletişim kurmanızı, ders tasarımlarınızı beraber yapabilmenizi sağlayan çok güzel bir metot. Aynı zamanda çok da güzel bir arşiv. Çünkü okulunuzla ilgili bütün bilgileri oraya girmiş oluyorsunuz. Bütün bunlar disipliniler arası bağ kurabilmenin temellerini hazırlamak ve bu temeller üzerinde de okulunuzu kurgulamanızı sağlıyor. ‘Böyle yapıyorum kesinlikle sisteme geçtim', demiyoruz. Birçok eğitimsel programı ya da modeli okulun içinde uygulamaya çalışıyoruz. Bu proje tabanlı eğitim olabilir, sistem uygulamaları olabilir, farklılaştırılmış eğitim metodolojisinden faydalanmak olabilir, bunun için çok yönlü eğitim modellerini okulumuz içine adapte ettiğiniz zaman çok daha efektif olabiliyorsunuz.”

KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLABİLME YETİSİ

Bununla birlikte, TED mezunu olan çocukların öncelikle kendinin farkına vardığını vurgulayan Ak, “Geçmişe döndüğümüz zaman sizin için öyle miydi bilmiyorum ama o zaman benim için öyleydi, üniversite sınavı gelip çattığı zaman kendimin farkında değildim. Ne yapabileceğimi bilmiyordum. Kendimle ilgili done toplamamıştım. Ya da o doneyi toplayabilmem için bana gerekli ortamlar yaratılmamıştı. Ya da o bilinç düzeyine ermemiştim. Önemli olan aslında yaşama dair o yaşa geldiğiniz zaman kendinizi gerçekleştirmiş olabilme yetisine sahip olmanız. Bu ana sınıfından itibaren başlıyor aslında. O yıllarda başlayan oyun gruplarında mesleğinize dair ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Mesleklerle ilgili ilk görüşünüzü ortaokul yıllarında ediniyorsunuz. Kendinize dair BTEC ve AP'nin dersleri, birçok faaliyet içinde bulunmanız, kendinizin ilgileri, becerileri ve yetenekleri doğrultusunda size bilgi veriyor. Hele okulunuz da sizin o bilgileri almanız yönünde destekliyorsa çok harika. Ve en sonunda geldiğiniz nokta, ayaklarınızın üzerine basan kendini bilen, bilinçli, ne yapmak istediğini bilen, yapmak istediği noktasında kendisinde geliştirmeye açık bir yön varsa onu geliştirmek için eylem planı kurabilen, doğru yardımı alabilen çocuklar oluyor.”

TED MEZUNU ÇOCUKLAR….

Böyle gençlerin yetişmesi, kendilerini gerçekleştirebilmesi için çocukların benlik saygılarının da çok güzel gelişmiş olması gerektiğinin altını çizen Ak, “Dış baskının olmadığı ama otokontrol mekanizmalarının geliştiği ortamlar yaratabilmek önemli. Sorgulayacaksınız, çocukların sorgulamasını da isteyeceksiniz. Baskı kurduğunuz anda çocuk bunu yapamaz. Eleştirmesini de isteyeceksiniz. Bu güzel özellikleri geliştirirken, değerleri de unutmayacaksınız. Dolasıyla bütün bunların sağlam ilerleyebilmesi için okul ortamının çocuklara dış baskıdan ziyade iç kontrolü geliştirici bir atmosferde büyütüyor olması lazım. Öncelikle bu gerekiyor. TED mezunu bir çocuk kendi ayaklarının üzerinde duracak, tabii ki Türkçeyi çok iyi konuşacak, sonra İngilizceyi çok iyi konuşacak, ikinci bir yabancı dili gittiği ülkede kendini idare edebilecek, güçlü kullanacak ve doğru meslekle buluşmuş olacak, özgüveni ve özsaygısı yüksek olacak.”