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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan rektör ve YÖK üyeliği ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne İsmail Yüksek’i, YÖK üyeliğine ise Mustafa Çiçekler’i atadı.
21:5722 Aralık 2016
Eğitim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan rektör ve YÖK üyeliği ataması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne İsmail Yüksek’i, YÖK üyeliğine ise Mustafa Çiçekler’i atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6'ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylamışlardır” denildi.

Rektör atamasıyla ilgili açıklamada ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. İsmail Yüksek'i atamışlardır” ifadeleri yer aldı.

İHA

Son güncelleme: 22:5722.12.2016
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