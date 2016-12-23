Derste Türkçe konuşan ‘hayvan yemi’ getirecek

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi'nde öğrencileri çevresine duyarlı ve sorumluluk sahibi insanlar olarak yetiştirmek, başarılı projelere yöneltmek, örnek davranışlar sergilemelerini sağlamak amacıyla çeşitli projeler üretiliyor.

Aralık ayı başında uygulamaya konan “Sokak hayvanları için sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi” kapsamında İngilizce derslerinde Türkçe konuşan öğrenciler, İngilizce konuşana kadar okula çeşitli hayvan yemleri getiriyor. Biriken yemler daha sonra Kartal'da çeşitli noktalara bırakılıyor. Öğrenciler bu proje sayesinde çevrelerinde bulunan insanlara örnek oluyor.

Sokak hayvanları farkındalık projesinin yaparak ve yaşayarak öğrenmede etkin rol oynadığını belirten Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı Mine Koç, “Yabancı diller bölümü olarak öğrencilerimizin sadece akademik donanımla yetişmesi için değil, çevresine duyarlı, sorumluluk sahibi, vatanına, milletine faydalı birer Dünya vatandaşı olabilmeleri için çalışıyoruz. Yabancı dil bilen insanlar sadece o dili kullanmakla yetinmeyen, ufku geniş, sosyal sorunlara çözüm arayışı içerisinde olan, insanları ve dünyayı daha iyi anlamaya ve anlatmaya yönelik çalışmalar yapan insanlardır” dedi.