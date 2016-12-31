Fedakar okul müdürü Ramazan Kocaoğlu yoğun bakımda

Okul çatısı aktığı için haftasonu olmasına rağmen tadilat için çatıya çıkan Harran Akkuş İlkokulu Müdürü Ramazan Kocaoğlu, ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı.

Okul çatısı aktığı için haftasonu olmasına rağmen tadilat için çatıya çıkan Harran Akkuş İlkokulu Müdürü Ramazan Kocaoğlu, ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı.

Harran Akkuş İlkokulu Okul Müdürü fedakar Ramazan Kocaoğlu, tamir etmek için çıktığı okul çatısından düşerek ağır yaralandı. Aynı zamanda Eğitim-İş Şanlıurfa Şube Başkanı olan Akkuş için sendika yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa Şube Başkanımız,Değerli Mücadele Arkadaşımız,Harran Akkuş İlkokulu Okul Müdürümüz,fedakar eğitimci arkadaşımız Ramazan Kocaoğluokulunun çatısının akması nedeniyle haftasonu olmasına rağmen okulunda çatı tadilatı yaparken çatıdan düşerek ağır yaralanmış yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır” dedi.