Yurt genelini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle, bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte o il ve ilçeler...

Hangi illerde okullar tatil? İşte o il ve ilçeler…

Yurt genelini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle, bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte o il ve ilçeler...

KONYA

Konya’da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile 5 ilçede, eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.

Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez Karatay, Seydişehir, Meram ve Selçuklu ilçeleri ile Güneysınır, Taşkent, Hadim ve Çumra İlçeleri’nde ilk ve orta dereceli okullar, rehabilitasyon merkezileri bugün olmak üzere 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılayacağı belirtildi.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Selçuk Üniversitesi’nde de 27/12/2016 Salı günü eğitim-öğretime ara verildi.

KARAMAN

Karaman'da devam yoğun kar yağışı ve oluşabilecek don olayları nedeniyle il merkezindeki tüm okulların 27 Aralık 2016 Salı günü de tatil edildiği açıklandı.

Karaman’da devam eden yoğun kar yağışı dolayısı il merkezinde tatil edilen okullar, devam eden kar yağışı nedeniyle bugün de tatil edildi. Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ”İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile İl hıfzıssıhha Kurul Kararı ile il merkezindeki tüm okullarımız 27/12/2016 Salı günü tatil edilmiştir” denildi.

MERSİN

Mersin'in Mut ilçesinde 20 yıl sonra yağan ve dört gündür devam eden kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Mut’ta 4 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle merkez ve köy okulları Salı günü tatil edildi. İlçeye bağlı köy yollarının da ulaşıma kapandığı bildirildi.

Öte yandan, Akdeniz Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Sertavul Geçidi’nde kar lastiksiz ve zincirsiz ulaşıma izin verilmiyor. Büyük araçların ise geçişine kesinlikle izin verilmediği bildirildi. Karayolları ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mut Belediyesine ait araçlar yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.