Işık’lı mezunlar 131. yıl dönümü için biraraya geldi

Türkiye’nin en köklü okullarından biri olan FMV Işık Okulları mezunları 131. kuruluş yıl dönümünde, Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule Kampüsleri’nde biraraya geldi.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün katıldığı Nişantaşı Kampüsü'ndeki törende, 25, 40 ve 50'inci yılını dolduran mezunlar anı plaketlerini alırken, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in katıldığı Ayazağa Kampüsü'ndeki törende ise 25. yılını dolduran mezunlara anı plaketi verildi. Plaket töreni sonrası mezunlar, geleneksel öğle yemeğinde biraraya geldi.

Nişantaşı Kampüsü'ndeki törende konuşmasına hayatını kaybedenleri anarak başlayan Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Akın Süel, “Bugün eğitim yolculuğumuzda tam 131 yılı geride bıraktık. 131 yıllık süre boyunca, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, ilerici akademik kadromuz ve Batılı eğitim anlayışımız ile geliştik; büyüdük ve ‘Önce İyi İnsan Yetiştirme’ misyonumuzla bilim insanından siyasetçiye, sanatçıdan iş sahibine, yöneticiden sporcuya, sizler gibi binlerce değerli ismi topluma kazandırdık, hayata hazırladık. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri, gerçekleşen üzücü olayları incelediğimizde, eğitimli ve donanımlı bireylere olan ihtiyacın her geçen gün arttığını görüyoruz. OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PİSA) yeni açıklanan verilerine göre, ülkemizin eğitim alanında, gerek diğer ülkelerle kıyaslandığında gerekse kendi 2012 verilerimizle karşılaştırıldığında ciddi bir gerileme söz konusudur. Bu noktada tüm ilgililerin ve bizler gibi köklü eğitim kurumlarının çok daha fazla gayret etmemizin gereği ve bilimin ışığında gereken tedbirleri alma sorumluluğumuz ve hatta zorunluluğumuz vardır. 131 yıllık kurumumuz, akıl ve güç birliği ile, bilimselliği esas alarak bugüne kadar olduğu gibi bu zorlukların da üstünden gelecek ve sonsuza kadar başarılı Işıklıları yetiştirmeye devam edecektir” dedi.