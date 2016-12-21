MEB’in önünde maarif müfettişi kuyruğu

Maarif müfettişleri, Milli Eğitim Bakanlığı'da maarif müfettişi olmak için Bakanlık önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dondurucu soğukta kuyrukta bekleyen adaylardan ayrıca 'kendi el yazısıyla düzenlenmiş özgeçmiş' istendi.

Maarif müfettişleri, Milli Eğitim Bakanlığı'da maarif müfettişi olmak için Bakanlık önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dondurucu soğukta kuyrukta bekleyen adaylardan ayrıca 'kendi el yazısıyla düzenlenmiş özgeçmiş' istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ankara Kızılay’daki Ek Hizmet Binası’nın önünde bugün uzun kuyruklar oluştu. Dondurucu soğukta oluşan bu kuyruğun sebebi ise Bakanlık’ta maarif müfettişi olmak isteyen, Türkiye’nin dört bir yanından gelen maarif müfettişlerinin mülakat başvurusunda bulunmak istemesi. Başvuruda dikkat çeken bir nokta da yine teknoloji çağında adaylardan ‘kendi el yazısıyla düzenlenmiş özgeçmiş’ istenmesi.

Geçtiğimiz günlerde MEB, Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Klavuzu’nu yayınladı. Klavuzda yer alan bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi mülakatına; maarif müfettişi, eğitim müfettişi, milli eğitim denetçisi ve il eğitim denetmeni unvanlarını ihraz etmiş olup Bakanlık teşkilatında görevli olanlar, Milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcılarından yönetmelikte belirlenen yabancı dil ve tez şartını karşılayanlar, başvuruda bulunabilecek.

EL YAZISIYLA ÖZGEÇMİŞ İSTENDİ

Adaylardan kendi el yazısıyla düzenlenmiş özgeçmiş de istenirken, mülakatta adayın değerlendirilmesi 100 üzerinden şu şekilde değerlendirilecek: “Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 20 puan, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümü 20 puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 20 puan, genel yetenek ve genel kültürü 20 (yirmi) puan, çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 20 puan.”

Mülakatların, MEB’in Kızılay’daki Ek Hizmet binasında yapılacağı belirtilirken, 100 üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak. Mülakat sonuçları ise değerlendirilme yapıldıktan sonra Bakanlığın www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak.