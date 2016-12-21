Meslek liselerinden üniversiteye sınavsız geçiş kaldırıldı

Mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin meslek yüksekokullarına sınavsız geçişi kaldırıldı. Sınavsız geçiş yerine getirilen ek puan katsayısı ise YÖK tarafından 0,06 olarak belirlendi.

Mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin meslek yüksekokullarına sınavsız geçişi kaldırıldı. Sınavsız geçiş yerine getirilen ek puan katsayısı ise YÖK tarafından 0,06 olarak belirlendi.

Yükseköğretiim Kurulu Başkanlığı (YÖK), bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının aynı alanda ön lisans programlarına yerleşmelerinde merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanına eklenecek katsayının YÖK tarafından 0,06 olarak belirlendiğini açıkladı.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin meslek yüksekokullarına sınavsız geçişi kaldırılarak ek puan getirildi. 2017'den itibaren uygulanacak ek puanın katsayısı ise YÖK tarafından bugün açıklandı. YÖK'ten yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 9 Aralık 2016 tarihli 6764 sayılı Kanun ile bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının yükseköğretim ön lisans programlarına yerleştirmelerinde sınavsız geçiş uygulaması kaldırılmış olup, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının aynı alanda ön lisans programlarına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanına eklenecek katsayı Yükseköğretim Kurulu tarafından 0,06 olarak belirlenmiştir” denildi.